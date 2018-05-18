ДОНЕЦЬК, 18 травня — . Дві людини загинули, троє поранені в самопроголошеній Донецької народній республіці в результаті обстрілу з боку українських силовиків за минулу добу, заявив у п’ятницю журналістам заступник командуючого оперативним командуванням ДНР Едуард Басурин. © РИА Новини / Ігор МасловВ ДНР повідомили про загибель військовослужбовців НАТО на мінному полі в Донбасі

Раніше громадська організація “Союз добровольців Донбасу” повідомила, що загинув командир одного з батальйонів ополчення Олег Мамиев з позивним “Мамай”. Він приїхав у Донбас з Північної Осетії в 2014 році, був нагороджений вищими нагородами ДНР.

“При захисті республіки загинув легендарний командир батальйону “Пятнашка” Олег Мамиев з позивним “Мамай”. Також в ході виконання бойового завдання на передньому краї один військовослужбовець ЗС ДНР загинув і один отримав поранення. Сьогодні вранці від обстрілів українських силовиків постраждали двоє мирних жителів Микитівського району М.горлівки”, — сказав Басурин.

За його словами, всього за минулий тиждень в результаті обстрілу з боку українських силовиків у ДНР загинув один і постраждали вісім мирних жителів.

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