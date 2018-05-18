МОСКВА, 18 травня — . Американський журналіст Те Роган, який закликав Україну розбомбити Кримський міст, уточнив в новій колонці, що при ударі ніхто не повинен постраждати. В іншому журналіст не шкодує про написане. © AFP 2018 / Jim WatsonМнение: американці повинні побачити брудні руки тих, хто бореться з Росією

Слідчий комітет завів на Рогана і редактора тижневика Washington Examiner, в якому вийшла провокаційна стаття, кримінальну справу.

У статті знайшли “ознаки публічних закликів до терористичної діяльності на території Російської Федерації”.

Експерти проведуть комплексний психолого-лінгвістичний аналіз статті. Слідчий комітет також встановить всі обставини злочину.

Україна пообіцяла “захистити”

Пізніше Роган написав у Twitter, що поговорив по телефону з міністром закордонних справ України Павлом Климкиным. За словами журналіста, йому допоможуть, якщо Росія “спробує послати його в колонію суворого режиму “Чорний дельфін”. © РИА Новини / Олександр Полегенько”Вдарити по Росії”. Як американський журналіст став терористом

“Нормально поговорили і пожартували”, — заявив Роган. У Києві не підтвердили факт телефонної розмови з журналістом.

В УФСІН по Оренбурга, де знаходиться колонія “Чорний дельфін”, заявили, що готові прийняти будь-якого.

“ГУФСВП області не вирішує, брати чи ні в колонії регіону, це вирішує суд, який і направляє засудженого до місця відбування покарання. Це і не залежить від бажання засудженого”, – повідомили у відомстві.

Виправну колонію № 6 Оренбурзької області неофіційно називають “Чорним дельфіном” скульптури біля фонтану у дворі установи. Тут відбувають довічне покарання найнебезпечніші злочинці — терористи, маніяки, педофіли. © РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами

Під надійним захистом

Депутат Держдуми від Севастополя Дмитро Бєлік заявив, що Кримський міст надійно захищений, а заклики пошкодити його конструкцію — з області фантастики. Олексій МальгавкоЖурналиста, запропонував бомбити Кримський міст, порівняли з нацистами

“У моста три рівня захисту, його охороняють кораблі флоту, інтегровані системи ППО, станції спостереження, супутникова розвідка — кожен український штурмовик, як тільки перетне так звану лінію доступу, тут же виявиться на прицілі”, — заявив він.

За його словами, про те, щоб підлетіти до мосту і скинути бомби, не може бути й мови.

Спробувати зашкодити Кримський міст можна тільки повітряної масової атакою камікадзе, але таких серед пілотів національних ВПС України не спостерігається, підкреслив парламентарій.

Глава Криму Сергій Аксьонов, в свою чергу, заявив про повну безпеки Кримського мосту.

“Наші збройні сили і спецслужби готові припинити будь-які провокаційні дії, звідки б вони не виходили”, — написав Аксьонов на своїй сторінці в Facebook.

Глава Криму зазначив, що стаття Рогана не просто приватна думка окремо взятого клінічного русофоба. На його думку, це відображення переконань певної частини американської політичної еліти.

“Якщо б Америка нарешті залишила світ у спокої і зосередилася на своїх власних проблемах, більшість воєн і конфліктів на нашій планеті б припинилося”, — підкреслив глава півострова.Відкриття автомобільного руху по Кримському мосту© РИА Новини / Григорій СысоевВо вівторок відбулося відкриття автомобільного руху по мосту, що з’єднує Крим і Краснодарський край. Це найдовший міст в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Григорій СысоевВо вівторок відбулося відкриття автомобільного руху по мосту, що з’єднує Крим і Краснодарський край. Це найдовший міст в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Григорій СысоевНачало руху автомобілів по мосту спочатку було заплановано на грудень 2018 року, однак будівельники завершили роботи раніше, тому автомобільний рух по мосту через Керченську протоку буде запущено 16 травня. Григорій СысоевНачало руху автомобілів по мосту спочатку було заплановано на грудень 2018 року, однак будівельники завершили роботи раніше, тому автомобільний рух по мосту через Керченську протоку буде запущено 16 травня. Григорій СысоевВ Керчі 13 травня було запущено рух на новому шляхопроводі, який пов’язав мікрорайон Аршинцево і центр міста без перетину автоподхода до мосту. Григорій СысоевВ Керчі 13 травня було запущено рух на новому шляхопроводі, який пов’язав мікрорайон Аршинцево і центр міста без перетину автоподхода до мосту. Григорій СысоевПрезидент за кермом КамАЗа очолив колону з трьох десятків вантажівок, які зазнали міст на міцність. Шлях колони від Краснодарського краю до Керчі зайняв 16 хвилин. Григорій СысоевПрезидент за кермом КамАЗа очолив колону з трьох десятків вантажівок, які зазнали міст на міцність. Шлях колони від Краснодарського краю до Керчі зайняв 16 хвилин. Григорій СысоевГлава держави високо оцінив роботу, проведену будівельниками та інженерами, і похвалив якість дорожнього покриття мосту. Президент зазначив, що не сумнівається в тому, що вдасться вчасно запустити також вантажну частину і завершити будівництво залізничної частини мосту. Григорій СысоевГлава держави високо оцінив роботу, проведену будівельниками та інженерами, і похвалив якість дорожнього покриття мосту. Президент зазначив, що не сумнівається в тому, що вдасться вчасно запустити також вантажну частину і завершити будівництво залізничної частини мосту. Григорій СысоевВ рік по мосту зможуть проїхати 14 мільйонів осіб і може бути перевезено понад 13 мільйонів тонн вантажів. “Це величезна інфраструктурна будівництво, має велике значення для розвитку не тільки Криму і Севастополя, але і всього півдня Росії”, – зазначив президент. Григорій СысоевВ рік по мосту зможуть проїхати 14 мільйонів осіб і може бути перевезено понад 13 мільйонів тонн вантажів. “Це величезна інфраструктурна будівництво, має велике значення для розвитку не тільки Криму і Севастополя, але і всього півдня Росії”, – зазначив президент. Григорій СысоевАвтомобильная частина Кримського моста обладнана 60 дорожніми знаками. Дозволена швидкість руху тут — 90 км/год. © РИА Новини / Григорій СысоевАвтомобильная частина Кримського моста обладнана 60 дорожніми знаками. Дозволена швидкість руху тут — 90 км/год.© РИА Новини / Григорій СысоевПервыми по мосту 16 травня проїдуть жителі Криму і Кубані. Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки — по дві смуги в кожну сторону. Григорій СысоевПервыми по мосту 16 травня проїдуть жителі Криму і Кубані. Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки — по дві смуги в кожну сторону. /

Кримський міст

Міст через Керченську протоку — найбільший в Росії, його довжина 19 кілометрів. Автомобільний рух по магістралі запустили на півроку раніше спочатку встановленого терміну. © РИА Новини / Віталій ТимкивКрымский міст: всі шляхом. Але у Києва з друзями – “вибух мозку”

Зараз в’їзд на міст дозволений легковим машинам і пасажирським автобусам. Рух вантажівок відкриється орієнтовно в жовтні 2018 року, поїздів — в кінці 2019-го.

По мосту, яка має дві смуги в кожному напрямку, дозволено їздити зі швидкістю до 90 кілометрів на годину, зупинятися заборонено.

Урочиста церемонія відкриття відбулася 15 травня. Володимир Путін за кермом КамАЗа подолав шлях від Краснодарського краю до Керчі трохи більше, ніж за чверть години.

Детальніше про новини Криму — на crimea.ria.ru >>