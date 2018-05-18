БРЮССЕЛЬ, 18 травня – . ЄС продовжить, незважаючи на рішення США щодо іранської ядерної угоді, зміцнювати економічне співробітництво з Тегераном, в тому числі в енергетичному секторі, йдеться в заяві Єврокомісії з пакету захисних заходів.

© REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoЕвросоюз запустив процедуру блокування санкцій США щодо Ірану”В якості заходів зміцнення довіри комісія буде продовжувати і зміцнювати поточне секторальну співпрацю з Іраном і надання йому допомоги, в тому числі в енергетичному секторі і стосовно малих і середніх компаній”,- заявила в п’ятницю ЄК.

В якості першого кроку єврокомісар з енергетики Мігель Каньете відправиться в Тегеран “вже у ці вихідні”. Також планується задіяти фінансову допомогу через механізми співпраці.

“ЄС прихильний пом’якшення впливу санкцій США на європейський бізнес і робить кроки з підтримки зростання торговельно-економічних відносин між ЄС та Іраном, які почалися з моменту зняття санкцій”, — зазначили в Єврокомісії.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm “Це загроза війни”. Дональд Трамп розірвав ядерну угоду з ИраномЭти заходи вживаються в рамках демонстрації “прихильності ЄС Спільному всеосяжного плану дій”.

Восьмого травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.