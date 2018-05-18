МОСКВА, 18 травня — . Канцлер ФРН Ангела Меркель розповіла, які теми збирається обговорити на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

© РИА Новини / Сергій ГунеевМежгосударственные відносини Росії і ГерманииПереговоры лідерів Росії та Німеччині пройдуть 18 травня в Сочі.

За словами Меркель, сторони обговорять іранську угоду, Сирію і Україну.

Однак тема антиросійських санкцій США підніматися не буде, тільки в контексті виконання мінських угод, зазначила канцлер.

Німецький бізнес чекає зустрічі



Майбутню зустріч прокоментував середу глава Східного комітету німецької економіки Вольфганг Бюхель.

За його словами, німецький бізнес чекає від переговорів конкретних результатів, які полегшать роботу компаній.

Бюхель наголосив, що Меркель повинна спробувати переконати Путіна не вводити штрафні заходи щодо компаній, які мають дотримувати іноземні санкції. На його думку, такі заходи стали б “значним тягарем для німецько-російських економічних відносин, які відчувають як раз зараз невеликий підйом”.

© РИА Новини / Сергій ГунеевМнение: Меркель спробує переконати Путіна в тому, що вона – серйозний политикКроме того, неприпустимо перетворювати “економіку в гру різних режимів санкцій — в цій грі немає переможців”, зазначив Бюхель.

“Зустріч з президентом Путіним проходить в правильний час і важливе”, — уклав Бюхель, додавши, що “новий федеральний уряд надає великого значення діалогу з Росією, як це було заявлено в коаліційній угоді”.

Сигнал Європі

Як зазначив заступник директора Інституту Європи РАН Владислав Бєлов, майбутня зустріч Путіна і Меркель — це сигнал європейським лідерам про те, що у країн є спільні інтереси,

Але ніяких проривних підсумків цієї зустрічі чекати не варто, додав він.

“Для Меркель важливо дати зрозуміти Путіну, що відносини тривають у всіх сферах. Не буде якихось далекосяжних домовленостей”, — вважає експерт.

Самий прагматичний розмову

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЭксперт: у європейців накопичилися великі претензії до власних политикамВ свою чергу, політолог, кандидат історичних наук Михайло Смолін, між Путіним і Меркель буде самий прагматичний розмова, выверяющий вигоди сторін так, щоб мінімізувати “накат” з обіцянками санкцій з боку США через “Північного потоку — 2”.

Він зазначив, що лідери Росії та Німеччини будуть обговорювати ситуацію навколо газопроводу, тому що це дійсно безпосередньо стосується двох країн.

“Тут тиск здійснюється і на Німеччину, і через її посередництво на Росію. Тобто це, може бути, самий животрепетне конкретне питання”, — сказав експерт в ефірі радіо Sputnik.

За словами Смоліна, чималу увагу сторони приділять питанням глобальної політики, в тому числі темі Ірану.

Він зазначив, що ця тема важлива для Москви і Берліна.

“Тут більше проблем бачиться з боку Німеччини, якій Трамп обіцяє санкції, якщо вона не вийде з угоди з Іраном”, — уклав політолог.