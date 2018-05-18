Хлопцеві не вчасно поставили діагноз.

Трагічна історія сталася з італійцем Девідом Мораной в іспанському місті Мурсія, де він проживає, пише The Sun. У січні 24-річний чоловік захворів і прийшов до лікаря зі скаргами на температуру і біль у щелепі.

Девід здав аналізи крові і сечі, але вони не показали нічого підозрілого, тому медики вирішили, що у нього звичайний грип і відправили лікуватися додому. Але йому стало гірше. Температура підвищилась до 39, почалася блювота, а на обличчі з’явилися коричневі плями. Проступили вони і на ногах.

Морана знову повернувся в лікарню. І в цей раз лікарі діагностували у нього менінгіт. Буквально за пару днів плями пішли по всьому тілу і придбали фіолетовий відтінок. Щоб врятувати італійця, йому довелося ампутувати кінцівки.

Раніше Девід Морана активно займався спортом, у нього було багато друзів. Зараз він сподівається повернутися в колишнє русло і в нього багато планів на майбутнє. І почав збирати гроші на те, щоб відновити кінцівки.