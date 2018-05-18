“Автобаза Державного управління справами” оголосила тендер на закупівлю 15 автомобілів Toyota Camry та 1 автомобіля Toyota Land Cruiser або їх еквівалентів за 14,040 млн гривень.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 18 червня, дата проведення аукціону – 24 липня.

Згідно технічним вимогам до предмету закупівлі, має бути закуплено 15 легкових седанів Toyota Camry NG (або еквівалент) з об’ємом двигуна від 1 984 до 2 494 куб. см стандарту EURO 6.

Автомобілі повинні бути обладнані омивачами фар, обігрівом лобового скла, датчиками дощу і світла, круїз-контролем, дзеркало з автоматичним затемненням, камерою заднього виду, мультимедійною системою з кольоровим дисплеєм, і не менше 6 подушками безпеки.

Також має бути закуплено 1 універсал Toyota Land Cruiser 200 або еквівалент з об’ємом двигуна не менше 4 608 куб. см. стандарту EURO 6.

Авто повинно бути обладнане круїз-контролем, з камерами заднього виду, незалежними системами кондиціонування для 2 ряду сидінь, аудіосистемою з багатофункціональним сенсорним дисплеєм і не менш ніж 6 динаміками.