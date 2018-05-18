ЖЕНЕВА, 18 травня – , Єлизавета Ісакова. Кількість підтверджених заражень смертельним вірусом геморагічної лихоманки Ебола в Демократичній республіці Конго збільшилася до 14 випадків, заявив на брифінгу в п’ятницю прес-секретар Всесвітньої організації охорони здоров’я Тарік Язаревич. © Фото : Victor Laken, IFRCВ Конго доставили першу партію вакцини від вірусу Ебола

“Після появи випадку зараження в Мбандаке, ВООЗ змінила рівень національного поширення захворювання з “високого” на “дуже високий”. Поширення на регіональному і міжнародному рівні залишається низьким. Загальна кількість випадків Еболи в даний час складає 45 хворих, з яких 14 підтверджені клінічно, 10 є підозрами на захворювання та 21 випадок можливого зараження вірусом”, — сказав він.

За його словами, ВООЗ має намір використовувати в ДР Конго розроблену вакцину проти Еболи з розрахунку, що на кожного хворого з підтвердженим або можливим вірусом припадає близько 120 контактів. І всі ці люди повинні отримати ліки.