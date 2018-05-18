ДОНЕЦЬК, 18 травня — . Українські силовики втратили контроль над однією з висот в районі підконтрольної самопроголошеної Донецької народній республіці Горлівки, а не просунулися ближче до позицій ополчення, заявив у п’ятницю журналістам заступник командуючого оперативним командуванням ДНР Едуард Басурин. © РИА Новини / Ігор МасловМнение: ЗСУ самі не знають, скільки заклали мінних полів у Донбасі

Раніше командування операції об’єднаних сил українських силовиків у Донбасі повідомило про “поліпшення тактичного положення оборони українських військ на горлівському напрямку” і взяття під контроль населеного пункту Південне.

“Українські силовики 12 травня зробили невдалу спробу поліпшити свої позиції в районі селища Південне, в Чигарской балці, в результаті якої понесли великі втрати і відступили… Втечу українських силовиків, які брали участь в атаці, спровокувало відступ і інших підрозділів, що займали до цього один з териконів (насип з гірських порід — ред.) на околиці селища”, — сказав Басурин.

За його словами, зараз “дана позиція загублена противником” і ополченці повністю контролюють селище Південний. При цьому Басурин заявив, що українські силовики в якості доказу просування в районі Південного опублікували кадри, зняті ще в минулому році. “Командування окупаційних сил використовувало цю безглузду відеозйомку в якості основного доказу свого просування”, — додав Басурин.

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