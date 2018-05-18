СТОКГОЛЬМ, 18 травня – Людмила Божко. Данські правоохоронні органи заарештували за запитом італійських властей жителя Швеції з сирійськими корінням за підозрою в торгівлі людьми і фінансування терористичної діяльності, повідомляє шведська газета Dagens nyheter.

© AFP 2018 / Noorullah ShirzadaОткуда гроші на джихад. Як ІГ* виживало за рахунок фірми з Франції”Італійський суд оголосив його у розшук і суд Копенгагена дав згоду на видачу в минулий понеділок. Справа буде розглянута в апеляційному суді, але я думаю, що він буде в Італії протягом тижня”, — наводить видання слова адвоката підозрюваного Фінна Бакманна.

Пояснюється, що підозрюваний – 45-річний сирійський громадянин, який з 2012 року проживає з сім’єю в Швеції. Поліція затримала його в аеропорту Копенгагена Каструп. Повідомляється, що підозрюваний проживав також і на Сардинії.

Італійська поліція вважає його одним з організаторів двох груп, багато членів яких були арештовані в ході операції 10 травня. За даними газети, перебуваючи у Швеції, підозрюваний за плату переправляв до Європи мігрантів з Сирії, частина виручки потім використовувалася для фінансування терористичної діяльності.

Адвокат підозрюваного повідомив, що його клієнт заперечує причетність до якихось злочинів.

© AFP 2018 / Matthieu AlexandreВо Франції виявили понад 400 “донорів” терористичних организацийПо даними Dagens nyheter, чоловіка у травні минулого року затримала шведська дорожня поліція, коли той разом зі своїми супутниками їхав на машині в Норвегію. У чоловіків виявили близько 700 тисяч крон готівкою (70 тисяч євро). Вони пояснили, що гроші були частиною системи переказу коштів hawala. Ця система побудована не на банківських безготівкових операціях, а на перекладах готівки на підставі усної домовленості, використовується на Близькому Сході, у Північній Африці та Індії.

Після цього інциденту шведська поліція розпочала слідство, до якого підключилася поліція безпеки Швеції SAPO, у зв’язку з підозрами щодо фінансування терористичної діяльності.

Підозрюваний перебував під арештом у Швеції з червня по листопад 2017 року, але розслідування не призвело до пред’явлення будь-яких звинувачень. Згодом матеріали шведських слідчих використовувалися їх італійськими колегами, пише газета.