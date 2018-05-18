С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 травня – . Рішення США про односторонній вихід із ядерної угоди по Ірану є безвідповідальним кроком, сказав посол Ірану в РФ Мехді Санаї, виступаючи з лекцією про російсько-іранських відносинах в Спбду.

“У Ірану така позиція: якщо угода буде забезпечувати іранські інтереси, то Іран залишиться, тут важливі РФ, Китай і європейські країни … Вихід США показує безвідповідальність, це небезпечно для світу. Він запрошує Іран на нові переговори, але яка гарантія, що він потім не скасує підсумки цих переговорів?”, — сказав посол.

За його словами, “Іран поставить термін, якщо побачить, що забезпечуються іранські економічні інтереси, то і без Америки можна продовжувати, а якщо ні, то Іран може обговорити інші варіанти”.

© REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoЕвросоюз запустив процедуру блокування санкцій США за ИрануСитуация навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) загострилася після того, як 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Інші члени “шістки” міжнародних посередників виступили проти такого кроку США. Європейські партнери Вашингтона заявили, що мають намір, як і раніше дотримуватися умови угоди з Іраном.