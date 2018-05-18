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Підполковника поліції затримали на хабарі у 2500 доларів

18.05.2018

Подполковника полиции задержали на взятке в 2500 долларов

Правоохоронцями задокументовано факт отримання неправомірної вигоди виконуючим обов’язки заступника начальника – начальником слідчого відділення одного з відділів поліції ГУ ПП у Хмельницькій області.

Хабар в розмірі 2500 дол США призначалася за прийняття рішення про закриття кримінального провадження стосовно військовослужбовця та двох його товаришів по службі.

Кошти виявлені і вилучені у повному обсязі під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта справи.

Вирішуються питання повідомлення правопорушника про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням), обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

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