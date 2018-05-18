БОЧАРОВ СТРУМОК, 18 травня — . Якщо б екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, госпіталізований в британському Солсбері, був отруєний бойовою отруйною речовиною, він би загинув на місці, заявив президент Росії Володимир Путін.

© РИА Новини / Алекс МакнотонРоссия готова допомогти в розслідуванні “справи Скрипаля”, заявив Путін”Я думаю, що якщо б, як стверджують британські колеги, було використано якесь бойова отруйна речовина, то цей чоловік загинув на місці. Бойова отруйна речовина настільки сильне, що людина гине миттєво або протягом декількох секунд, ну може кількох хвилин”, — сказав Путін на прес-конференції за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

У Солсбері були отруєні працював на британські спецслужби екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Після чого відносини Росії і Британії різко загострилися. Лондон стверджує, що до отруєння нервово-паралітичним речовиною A234 причетна російська держава, Москва це категорично заперечує.

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