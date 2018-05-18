СОЧІ, 18 травня — . Європа хоче, щоб Тегеран продовжив виконувати іранську ядерну угоду, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі. © REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoЕК запустила план захисних заходів від санкцій США проти Ірану

“Ми з боку Європи, європейців, з Іраном ведемо свої контакти, говоримо про це, щоб Іран залишився вірний цій угоді, тому що, я думаю, воно гарантує більше контролю і безпеки”, — заявила вона.

Ситуація навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) загострилася після того, як 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Інші члени “шістки” міжнародних посередників виступили проти такого кроку США. Європейські партнери Вашингтона заявили, що мають намір, як і раніше дотримуватися умови угоди з Іраном.