Колишній імпортер палива і різних компонентів для його виготовлення компанія «Укр Петрол» оголосила про банкрутство.

Процедура банкрутства була оголошена судом 17 квітня за заявою самої компанії. Рішення оголосити банкрутство було прийнято її засновником ще 7 лютого. Потім «Укр Петрол» безпосередньо перед подачею відповідної заяви в суд змінив назву на «Амлис».

Зв’язок «Укр Петрол» (він же з середини березня 2018 р «Амлис») з компаніями групи «Трейд Коммодити» простежується як через поставки палива та компонентів на адресу пов’язаних компаній, так і через спільних менеджерів і управлінців.

Зокрема, 50% ТОВ «Укр Петрол» раніше належала Сергію Евтягину, він же був головою ТОВ «Нефтехимтрейд.». 100% ТОВ «Нефтехимтрейд.» володіє Дмитро Мозуль, який, у свою чергу, був директором ТОВ «Керимутес», яким на той момент володів нинішній директор «Трейд Коммодити» Вадим Майко.

Крім того, в «Укр Петроле» раніше був працевлаштований Станіслав Аркаев – засновник і директор нещодавно збанкрутілого «Химпродторг лтд».

ТОВ «Укр Петрол» припинив імпорт нафтопродуктів та участь в тендерах в кінці 2016 р. Це збіглося в часі з кримінальним розслідуванням поліції щодо компанії за підозрою у незаконному виготовленні палив. Протягом 2015-2016 рр. «Укр Петрол» імпортував 12 тис. т паливних компонентів та присадок, 11 тис. т ДП, 2 тис. т бензинів і реактивного палива. На зміну «Укр Петролу» в якості постачальника і імпортера палив прийшло вищезазначене ТОВ «Химпродторг лтд».

В системі ProZorro збереглися копії довідок з підписом В. Майко, підтверджуючих постачання «Укр Петрол» МТАЕ і МТБЕ на адресу ТОВ «Трейд Коммодити».

В рамках процедури банкрутства ТОВ «Укр Петрола» як і у випадку з «Химпродторг ЛТД» про свої кредиторські вимоги заявили ті ж дві компанії – «Серпень Пром» (оптовий торговець паливом і постачальник ДТ для «Укрзалізниці») та «Мета Ойл» (управляє мережею АЗС SKY).

ТОВ «Укр Петрол» було засновано 25 березня 2013 р. у Дніпрі. Компанія почала імпорт паливних компонентів та присадок в серпні 2015 р., а в кінці 2016 р. почала поставки ДТ. ТОВ «Укр Петрол» в 2016 р. брало участь в тендерах «Укргазвидобування» на МТБЕ і присадки для ДП і Держрезерву на реактивне паливо, але переможцем оголошено не було.

«Трейд Коммодити» стала активним учасником держтендерів на початку 2016 р. За результатами 2017 р. на неї припадало 60% всіх поставок палива на Міноборони і 50% – на «Укрзалізницю». Журналістські розслідування вказують на підтримку «Трейд Коммодити» з боку керівництва фракції БПП, зокрема депутата Олександра Грановського. 16 жовтня 2017 р. бізнесмен Андрій Адамовський, раніше відомий своєю співпрацею з А. Грановським, заявив, що є «одним з інвесторів» цієї компанії. Другим інвестором був названий Володимир Трофименко. На даний момент засновник «Трейд Коммодити» Вадим Майко і один з її топ-менеджерів Володимир Гарькавий оголошені в розшук.