Володимир Муцинів, тимчасово очолює Фастівську райдержадміністрації (РДА), в минулому році отримав 1,1 млн грн спадщини. Про це повідомляє видання КиевVласть з посиланням на декларацію чиновника.

Згідно з документом, у Муцинова є два житлових будинки (155,7 і 189,1 кв. м) і дві земельні ділянки (по кожній 756 кв. м) в селі Гатне Києво-Святошинського району. У його дружини є квартира в столиці (75,7 кв. м) і частина квартири (45 кв. м) в селі Новосілки Києво-Святошинського району.

У минулому році він продав квартиру у Кропивницького і купив житловий будинок та земельну ділянку.

Чиновник також задекларував автомобіль Mercedes S550 (2007 року випуску), а його дружина — Toyota Camry (2005 р. в.).

У минулому році Муцинів отримав 739,6 тис. гривень доходу, а також 1,126 млн грн у спадок від батька. Дружина його отримала за 15,48 тис. грн виплат на дітей.

В банках чиновник зберігає 735,9 тис. грн, ще 2,855 млн він позичив третім особам. У той же час у нього є 1,28 млн грн кредиту та 1,023 млн грн готівкою.

Раніше повідомлялося, що начальник планово-економічного відділу столичного комунального підприємства «Керуюча компанія по обслуговуванню житлового фонду Дарницького району» Тетяна Шуберт отримала в подарунок від сина електрокар Tesla Model S, оцінений в 50 тисяч гривень.