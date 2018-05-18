ЖЕНЕВА, 18 травня – , Єлизавета Ісакова. Рада ООН з прав людини прийняв рішення про створення незалежного міжнародного механізму з розслідування подій навколо Гази і порушень Ізраїлю.

© AFP 2018 / Mohammed Abed ЛАД буде домагатися міжнародного розслідування подій в ГазеРешение було прийнято за підсумками спецсесії Ради ООН з прав людини, присвяченої ситуації на палестинських територіях.

Рада також прийняла резолюцію, яка була представлена Пакистаном від імені Організації ісламського співробітництва за винятком Албанії і закликає до створення незалежного механізму розслідування порушень прав палестинців, а також ймовірних військових злочинів. За резолюцію проголосували 29 країн діючих членів РПЛ ООН, проти висловилися Австралія і США держав, 14 утрималися.

© AFP 2018 / Ahmad GharabliВ Ізраїлі назвали умову врегулювання конфлікту з ПалестинойРезолюция передбачає “негайно створити незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень і зловживань міжнародного гуманітарного права та міжнародного законодавства у сфері прав людини на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим, особливо в секторі Газа, в контексті військових нападів на великомасштабні громадянські протести, які почалися 30 березня”. У документі підкреслюється необхідність розслідувати причини і обставини можливих порушень, в тому числі тих, які можуть бути розцінені як військові злочини”. Нова комісія повинна визначити винних у них і надати рекомендації щодо покарання.

© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaВ ООН закликала Ізраїль припинити окупацію палестинської территорииСогласно рішенням РПЛ ООН, комісія повинна буде представити усна доповідь про проведеному розслідуванні на 39-ї сесії РПЛ ООН у вересні, а письмову доповідь – до 40-ї сесії РПЛ в березні 2019 року.

Створення місії з розслідування в секторі Газу “ні на йоту” не змінить ситуацію, заявила постійний представник Ізраїлю при женевському офісі ООН Авіва Раз Шечтер. При цьому вона звинуватила влади Палестини, зокрема, партію “Хамас”, в провокуванні Ізраїлю і використанні мирних жителів в якості “живого щита”.

© В МОМ попередили про ризик зростання числа біженців з-за ситуації в ГазеВыступая в п’ятницю на сесії РПЛ ООН Верховний комісар ООН з прав людини Зайд Раад аль Хуссейн засудив дії Ізраїлю щодо палестинців під час протестів, які почалися 30 березня. На його думку, вбивства людей, вчинені Ізраїлем як окупаційної державою з застосуванням бойової зброї, можуть розцінюватися як навмисні, що є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення у воєнний час.

Постпред Палестини при женевському відділенні ООН Ібрагім Храиши закликав РПЛ терміново створити незалежний міжнародний механізм з розслідування порушень прав людини з боку Ізраїлю і ситуації на кордоні з сектором Газа. За його словами, Палестина готова взяти на себе відповідальність, якщо створений механізм знайде якісь порушення з боку Рамалли.

© AP Photo / Presidential Press Service, poolЭрдоган дорікнув ООН у нездатності вирішувати світові проблемыВременно виконуючий обов’язки постпреда США при женевському відділенні ООН Теодор Аллегра підтримав Ізраїль, заявивши, що Рада ООН з прав людини стає упередженим, приймаючи сторону Палестини, а Ізраїль має повне право на самозахист.

Росія, зі свого боку, закликала відновити палестино-ізраїльський діалог. Виступаючи на сесії РПЛ постпред РФ при женевському відділенні ООН Геннадій Гатілов заявив, що “дії США розгойдали ситуацію на арені палестино-ізраїльського протистояння”, а додатковим дратівливим чинником стало проведення американською стороною 14 травня урочистій церемонії перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму.