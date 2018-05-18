МОСКВА, 18 травня — . Генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив про недостатню підтримку журналістів на Україні з боку правозахисного співтовариства.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookМИА “Росія сьогодні” запустило в соцмережах акцію в підтримку Вишинського”Чесно кажучи, я не чув жодного виразного, гучного протесту і таких чітких слів солідарності. Чи То тому, що вони не чули і поки не встигли почути, то вони знаходяться під чиїмось контролем, тому що вже махнули рукою на Україну і те, що там відбувається. Але поки, на жаль, рівень підтримки журналістики на Україні — не достатній”, — заявив Кисельов на мітингу перед посольством України в підтримку заарештованого в Херсоні керівника порталу Україна Кирила Вишинського.

Узгоджена акція на підтримку журналістів і Украина, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України, пройшла перед будівлею посольства України в Росії в центрі Москви в п’ятницю. Як повідомили організатори акції, на ній були присутні близько 200 осіб, у тому числі відомі журналісти, члени партії ЛДПР, представники ОНФ.

Вишинського затримали в Києві вранці 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також багатогодинні обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі викликали 47 осіб.

© Симоньян пообіцяла битися за затриманого на Україні Вишинського до концаВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ.

Це не перший за останній час свавілля з боку СБУ. В кінці квітня силовики затримали Олену Одновол, голову кримського відділення організації “Волонтерів Перемоги”, яка допомагає ветеранам. Вона приїхала на Україну до родичів і навіть по новим законам країни, що забороняє Георгіївські стрічки, не мала при собі нічого протизаконного. Мешканку Криму також звинуватили у державній зраді.

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