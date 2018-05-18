БОЧАРОВ СТРУМОК, 18 травня — . Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання преси. © РИА Новини / Михайло КлиментьевПутин назвав затримання Вишинського “безпрецедентним”

“Зі свого боку я підкреслила, що питання преси мають вирішальне значення в конкретних випадках. Я висловила прохання ще раз розглянути їх, також і в питаннях свободи культури”, — сказала вона після переговорів з російським лідером.

Заяву Меркель зробила після того, як стало відомо, що російська сторона видала візу для роботи на чемпіонаті світу з футболу німецькому журналісту Зеппельту.

Німецький телеканал ARD з 2014 року випустив серію документальних фільмів і сюжетів журналіста Хайо Зеппельта, в яких стверджується про систематичному застосуванні допінгу російськими спортсменами. Фільм Зеппельта про допінг у російської легкої атлетики ліг в основу розслідувань комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), які в кінцевому результаті привели до позбавлення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) членства у Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) і усунення російських легкоатлетів від участі в Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У п’ятницю, 11 травня, ARD повідомив, що російська сторона відмовила Зеппельту у візі, необхідної для висвітлення чемпіонату світу з футболу в Росії. Телеканал визнав це рішення “безпрецедентним втручанням у свободу преси з точки зору висвітлення таких великих подій, як чемпіонат світу”. Сам Зеппельт назвав це рішення політичним актом”.

У вівторок МЗС Німеччини підтвердив надання Зеппельту візи для роботи на чемпіонаті світу з футболу в Росії.

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