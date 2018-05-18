МОСКВА, 18 травня — . Москва закликає Раду Європи задіяти всі інструменти для швидкого припинення системних порушень прав людини в Україні, заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко. © РИА Новини / Володимир Федоренко СФ запропонували вводити санкції проти України за переслідування журналістів

Грушко взяв участь у 128-й міністерській сесії Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ), присвяченій тематиці зміцнення демократичної безпеки в Європі. Сесія проходила 17-18 травня в датському Хельсінгер.

Виступаючи на сесії Грушко підкреслив необхідність “повного задіяння всіх інструментів Ради Європи для якнайшвидшого припинення системних порушень прав людини на Україні”.

Як зазначили в МЗС РФ, він закликав “покласти край феномену “безгромадянства” в Латвії та Естонії, поставити заслін неонацизму і спробам переписати історію. Підкреслив важливість поваги права мільйонів росіян і російськомовних на Україні і в Латвії на доступ до освіти рідною мовою”.

“Російська сторона привітала схвалення на сесії модернізованої Конвенції Ради Європи про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних”, — йдеться в повідомленні МЗС за підсумками сесії.