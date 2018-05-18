БЕЛГРАД, 18 травня — . Скупщина (парламент) Сербії в п’ятницю затвердила склад комісії, яка покликана з’ясувати і затвердити наслідки бомбардувань НАТО 1999 року для населення країни, повідомило агентство Танюг.

© РИА Новини / Руслан КривобокПосол США в Косово закликав Белграда та Приштини прийти до соглашениюРанее президент Сербії Олександр Вучич на відкритті нового відділення онкології в медичному Інституті онкології та радіології Белграда заявив, що застосування авіацією Північноатлантичного альянсу снарядів зі збідненим ураном є причиною зростання ракових захворювань в країні. Вучич зазначив, що злоякісні пухлини, за даними медиків, зараз з’являються у сербських дітей, чиї батьки народилися в 90-х, і назвав застосування збідненого урану “злочином без прецеденту”.

“За пропозицію голови парламенту Майї Гойкович проголосували 156 присутніх (з 250) депутатів, не було тих, хто голосував “проти” і утрималися. Головою органу стане парламентарій від правлячої Сербської прогресивної партії, голова комітету з охорони здоров’я Дарко Лакетич, а завданням комісії стане розгляд наслідків бомбардувань НАТО 1999 року і їх вплив на навколишнє середовище, з особливим акцентом на наслідки застосування снарядів зі збідненим ураном”, — передає агентство.

© РИА Новини / Сергій МамонтовПрезидент Сербії розповів про тиск на Белград із-за КосовоМинистр охорони навколишнього середовища країни Горан Триван повідомив у жовтні 2017 року, що уряд Сербії готовий брати участь у створенні національної лабораторії для розслідування наслідків натовських бомбардувань 1999 року, при яких міг застосовуватися збіднений уран.

Раніше ініціативна група медиків, вчених і військових Сербії направила президенту республіки, міністерствам охорони здоров’я та навколишнього середовища запит на проведення розслідування наслідків бомбардувань НАТО. У дослідженнях планується участь медиків різних спеціальностей, в тому числі радіологів, епідеміологів і токсикологів, які будуть досліджувати грунт, воду і повітря, а також продукти харчування.

© AFP 2018 / Alexa StankovicЭксперт: дискусія в Сербії з приводу НАТО нарастаетОжидается, що створений координуючий орган проведе економічне і правове дослідження. Зібраний матеріал може послужити основою для пред’явлення позову Сербією до 19 країн-членів Північноатлантичного альянсу, які брали участь в агресії.

У 1999 році збройне протистояння албанських сепаратистів з Визвольної армії Косово, армії і поліції Сербії призвело до бомбардування Союзної Республіки Югославія (СРЮ) (у той час складалася з Сербії і Чорногорії) силами НАТО. Авіаудари НАТО тривали з 24 березня по 10 червня 1999 року.

© РИА Новини / Ілля ПиталевВ Сербії зажадали вибачень від посла США за слова про “нешкідливості” уранаТочное кількість жертв невідома. За оцінками влади Сербії, за час бомбардувань загинуло близько 2,5 тисячі осіб, включаючи 89 дітей. Поранення отримали 12,5 тисячі осіб. Матеріальний збиток, за різними даними, оцінюється в суму від 30 до 100 мільярдів доларів.

Військова операція була зроблена без схвалення Ради Безпеки ООН і на основі утвердження західних країн, що влади СРЮ проводили етнічні чистки в косовської автономії і спровокували там гуманітарну катастрофу.