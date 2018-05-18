ПЕКІН, 18 травня — . Збройні сили Китаю посилили контроль і заходи безпеки на кордоні з М’янмою після того, як на китайську територію потрапили снаряди і кулі в результаті зіткнень між урядовими військами і повстанцями, заявив у п’ятницю офіційний представник міністерства оборони КНР У Цянь. © AFP 2018Посольство Китаю в М’янмі зажадало відновити мир у прикордонній зоні

Згідно з даними уряду М’янми, вранці 12 травня в результаті атаки повстанців збройної етнічної угруповання на півночі країни неподалік від кордону з Китаєм 19 людей загинули, ще 27 постраждали. Серед загиблих були представники сил безпеки М’янми і 14 мирних жителів. Китайські ЗМІ повідомили, що на територію прикордонного міста Жуйли в китайській провінції Юньнань потрапили снаряди і кулі. Посольство КНР в М’янмі висловило протест у зв’язку з цим і зажадало від усіх сторін конфлікту негайно припинити вогонь. МЗС Китаю також повідомив про двох загиблих громадян КНР в М’янмі.

“Останнім часом на півночі М’янми відбулися збройні зіткнення. Станом на даний момент, в М’янмі загинули три громадянина КНР, крім того, на територію Китаю потрапили три снаряди і кулі. Збройні сили Китаю уважно стежать за ситуацією і вже посилили прикордонний дозор, контроль і заходи безпеки на китайсько-мьянманской кордону”, — йдеться в заяві, опублікованій на сайті оборонного відомства країни.

© РИА Новини / Павло ПетровВ Китаї громадян М’янми засудили до страти за вбивство полицейскогоУ Цянь також додав, що Китай “у зв’язку з інцидентами зробив подання відповідної мьянманской стороні”.

“Ми вимагаємо від усіх сторін конфлікту зберігати стриманість, негайно припинити вогонь, вжити ефективних заходів, щоб не допустити повторення подібних інцидентів у майбутньому. Збройні сили Китаю продовжать посилювати прикордонний дозор, приймуть всі необхідні заходи для захисту національної безпеки, спокою на кордоні і безпеки місцевого населення”, — заявив він.

© AP Photo / Khin Maung WinВ М’янмі близько 20 людей стали жертвами атаки повстанцевВ М’янмі триває конфлікт між урядовими військами і збройними етнічними угрупованнями, які вимагають широкої автономії або відділення від М’янми. Останнім часом загострилася ситуація поблизу кордону з Китаєм.

На територію китайської прикордонній провінції Юньнань і раніше потрапляли випадкові снаряди. У березні минулого року МЗС Китаю повідомляв, що близько 20 тисяч мирних жителів прикордонних районів М’янми бігли до Китаю в пошуках притулку за загострилися боїв між урядовими військами і повстанцями. Скільки мьянманскіх біженців можуть перебувати на території Китаю в даний час, невідомо.