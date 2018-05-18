ЖЕНЕВА, 18 травня – , Єлизавета Ісакова. Спалах смертельного вірусу геморагічної лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго не є надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров’я, що має міжнародне значення, йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я за підсумками засідання Комітету з надзвичайної ситуації.

© Фото : Victor Laken, IFRCВ Конго доставили першу партію вакцини від вірусу ЭболаПо даними ВООЗ, загальна кількість випадків захворювання Эболой в даний час складає 45. З них 14 випадків підтверджені клінічно, 10 є підозрами на вірус та 21 пацієнт можливо заражений. ВООЗ також розраховує, що щодо Демократичної Республіки Конго не буде вводити ніяких обмежень на подорожі і торгівлю.