МОСКВА, 18 травня — . Прорив греблі в Колумбії, викликаний помилками при будівництві гідроелектростанції потрапив на відео.

У ролику видно, як люди тікають від потужного потоку води, що пробився через тунель. © Flickr / Mike ТБ Колумбії сотні людей евакуювали через повінь

Як повідомляють місцеві ЗМІ, десяткам тисяч людей довелося евакуюватися після того, як річка Каука прорвала дренажний тунель. Близько 600 людей позбулися своїх будинків, також були зруйновані два мости, дві школи і лікарня.

У середу місцева влада оголосила про евакуацію у восьми муніципалітетах, побоюючись нових затоплень, з-за яких можуть постраждати сотні тисяч людей. Губернатор департаменту Антиокия в понеділок назвав те, що відбувається “національним лихом”.