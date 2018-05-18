ЛОНДОН, 18 травня — , Денис Ворошилов. Великобританія розраховує зібрати в червні спеціальну сесію Конференції держав-учасниць Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХО), щоб обговорити ситуацію в Сирії і інцидент в Солсбері, заявив глава МЗС Сполученого Королівства Борис Джонсон.

© AP Photo / PA / Ben BirchallЛавров: Лондон в залученні ОЗХО до “справи Скрипалів” діяв некорректноДжонсон в Парижі бере участь у конференції по співробітництву в боротьбі із використанням хімічної зброї, організованою МЗС Франції. У конференції беруть участь представники 33-х країн.

“Сьогодні ми разом з партнерами закликаємо провести спеціальну сесію Конференції держав-учасниць ОЗХО в червні, щоб узгодити дії в підтримку конвенції (по забороні хімічної зброї) і самої організації. Всі разом ми забезпечимо глобальний заборону хімічної зброї”, — цитує прес-служба британського МЗС виступ Джонсона.

Міністр зазначив, що в останні роки хімічну зброю в порушення конвенції застосовувалося в світі кілька разів.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваМинобороны розкритикував звіт ОЗХО за “химатакам” в Ідлібі”Жорстокість Асада в Сирії і спроба вбивства в Солсбері несуть загрозу конвенції про заборону хімічної зброї і того порядку, який забезпечує нашу безпеку”, — сказав Джонсон.

За задумом глави британського МЗС, на спеціальній сесії Конференції країн-учасниць ОЗХО Британія має намір виробити заходи “для протидії серйозним викликам, з якими ми зіткнулися”.

Згідно з правилами ОЗХО, скликати спецсессию Конференції можна за згодою не менше 64 країн-членів організації. Всього членами ОЗХО є 192 країни.

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