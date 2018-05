ВАШИНГТОН, 18 травня – . В результаті стрілянини В школі місті Санта Фе в Техасі в п’ятницю постраждали кілька людей, повідомляє адміністрація місцевого освітнього округу.

DEVELOPING: Police have responded to a shooting at Sante Fe High School in Santa Fe, Texas. The school district issued a statement saying injures have been confirmed. The @HoustonChron is reporting “multiple fatalities.” We’re following the situation. pic.twitter.com/CSIOzVbqjm

— Education Week (@educationweek) 18 травня 2018 р.