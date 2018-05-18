ВАШИНГТОН, 18 травня – . В результаті стрілянини В школі місті Санта Фе в Техасі в п’ятницю постраждали кілька людей, повідомляє адміністрація місцевого освітнього округу.

DEVELOPING: Police have responded to a shooting at Sante Fe High School in Santa Fe, Texas. The school district issued a statement saying injures have been confirmed. The @HoustonChron is reporting “multiple fatalities.” We’re following the situation. pic.twitter.com/CSIOzVbqjm — Education Week (@educationweek) 18 травня 2018 р.

© AP Photo / Jefferson County sheriff’s Department”Тупо колумбайнер”. Як підлітки роблять культ з американських стрільців”Сьогодні вранці в середній школі стався інцидент зі стріляниною. Ситуація ще триває, але взята під контроль. Підтверджено, що є поранені”, — йдеться в повідомленні адміністрації на сторінці в Facebook.

В даний час частина учнів евакуйовано з небезпечної зони, інших поліція намагається вивести звідти. Ніяких даних про те, що саме сталося і хто відкрив стрілянину, не наводиться.