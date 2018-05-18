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Кілька людей постраждали під час стрілянини у школі у Техасі

18.05.2018

ВАШИНГТОН, 18 травня – . В результаті стрілянини В школі місті Санта Фе в Техасі в п’ятницю постраждали кілька людей, повідомляє адміністрація місцевого освітнього округу.

Эрик Харрис и Дилан Клеболд с полуавтоматическим пистолетом TEC-9 в кафетерии в средней школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, во время стрельбы в 20 апреля 1999 года, где они убили учителя и 12 студентов© AP Photo / Jefferson County sheriff’s Department”Тупо колумбайнер”. Як підлітки роблять культ з американських стрільців”Сьогодні вранці в середній школі стався інцидент зі стріляниною. Ситуація ще триває, але взята під контроль. Підтверджено, що є поранені”, — йдеться в повідомленні адміністрації на сторінці в Facebook.

В даний час частина учнів евакуйовано з небезпечної зони, інших поліція намагається вивести звідти. Ніяких даних про те, що саме сталося і хто відкрив стрілянину, не наводиться.

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