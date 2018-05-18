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В американській школі сталася стрілянина, є загиблі

18.05.2018

В американской школе произошла стрельба, есть погибшие Точна кількість постраждалих невідома

У школі в південно-східному техаському місті Санта-Фе (США) сталася стрілянина, є загиблі. Нападник затриманий.

Точна кількість постраждалих невідома. Свідки кажуть, що стрілянина сталася в період з 7:30 до 7:45 ранку за місцевим часом.

Постраждалих школи відправляють в лікарню в сусідньому місті Галвестон. За даними The New York Times, поранені дві людини. У свою чергу, підрозділ CBS в Х’юстоні з посиланням на джерела пише про вісім загиблих.

Школа розташована приблизно в 30 милях на південний схід від Х’юстона.

В американской школе произошла стрельба, есть погибшие

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