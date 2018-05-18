Канцлер Німеччини Ангела Меркель прилетіла до Росії на переговори з Володимиром Путіним практично відразу після візиту до США. Політик показала, що Берлін продовжує діалог з Москвою у власних інтересах, не збираючись в рамках солідарності з американцями відмовлятися від контактів із східним сусідом. Поки представники більшості німецьких партій і бізнесменів виступають за скасування антиросійських санкцій, новий глава МЗС Німеччини несподівано налетів на Москву. «Стрічка.ру» з’ясовувала, наскільки міцна російсько-німецька дружба і що потрібно робити Москві, щоб остаточно не розсваритися з традиційним партнером.

Ти мій друг і я твій друг

За зустріччю Трампа і Меркель без перебільшення стежив увесь світ: відносини двох лідерів найбільших трансатлантичної єдності кульгали на обидві ноги. Між ними не було ніякої особистої хімії, американці вийшли з іранської ядерної угоди всупереч волі Європи, європейські виробники сталі і алюмінію готувалися до введення мит з боку США.

Прийом вийшов куцим: на відміну від тривалого офіційного візиту французького лідера Еммануеля Макрона, не було ні вітання артилерійськими залпами, ні екскурсії в колишню резиденцію першого президента США Джорджа Вашингтона в Маунт-Вернон, ні званої вечері в Білому домі. Такими ж вийшли і переговори. Незважаючи на те, що обидві сторони намагалися зберегти хорошу міну при поганій грі, а Трамп комічно намагався потиснути Меркель руку, по факту не вийшло нічого: рішення щодо іранської операції збереглося, мита на європейські товари не скасовані.

Ледь повернувшись у Берлін, Меркель відразу ж відправилася в Росію. На Заході звернули увагу, що глава німецького уряду — одна з небагатьох європейських лідерів, що зберегли діалог з Росією. Меркель також однією з перших прибула на зустріч з Володимиром Путіним після його інавгурації. Спостерігачі помітили і ще один факт: другою людиною, якого він уклав в обійми після інавгурації 7 травня, став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, неодноразово намагався налагодити буксуючі відносини між нашими країнами.

Посварилися

Незважаючи на досить часті контакти лідерів Росії та Німеччини, стосунки між Берліном і Москвою переживає один з найскладніших періодів за всю пострадянську епоху. Економічні зв’язки фактично заморожені, політичні та культурні пробуксовують. Ускладнює ситуацію і те, що Росія, на думку Німеччини, останнім часом стає все більш непередбачуваною, що дратує звиклих до порядку німців.

Тріщина у відносинах Москви і Берліна утворилася відразу після приєднання Криму до Росії в березні 2014 року. Пішли за цим події на сході України поглибили її. Берлін, в минулому завжди намагався зберегти діалог з Росією, тепер діє в рамках загальноєвропейської політики. Німеччина зайняла жорстку позицію на користь антиросійських санкцій, незважаючи на те, що вони шкодять німецькому бізнесу.

Така позиція Берліна тоді здивувала та розчарувала російські влади, які не врахували, що Німеччина — член ЄС, а не виключно окрема країна. Незважаючи на свої лідируючі позиції в Євросоюзі, Берлін не може не рахуватися з Польщею, Литвою, Латвією та Естонією, які в силу історичної неприязні дотримуються жорсткої позиції.

У бізнес-кіл більше можливостей: підприємці намагаються вибудовувати відносини з Москвою в своїй сфері. Вони бувають у Росії, перетинаються з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки. Так, відкриваючи в цьому році переговори, голова Східного комітету німецької економіки Вольфганг Бюхелезаявил, що збитки за санкционных обмежень між ЄС і Росією з 2014 року перевищили 100 мільярдів євро. За його словами, німецький бізнес категорично проти обмежувальних заходів.

Намагаються впливати на Меркель і керівники хімічного концерну BASF, компаній Siemens, Volkswagen, Adidas, а також Deutsche Bank, постійно закликають відмовитися від антиросійської політики. Однак піти їм на поступки канцлер не може, адже це їй загрожує серйозними іміджевими втратами в очах європейського співтовариства.

Курс на Москву

Втім, не тільки бізнесмени, але й деякі політики закликають німецькі власті не руйнувати зв’язку, налаживавшиеся десятиліттями. Головними провідниками такої політики були міністри закордонних справ Німеччини від Соціал-демократичної партії (СДПН Франк-Вальтер Штайнмайер і Зігмар Габріель — обидва виступали за послідовне зближення з Москвою і поетапне скасування санкцій.

Представники СДПН називають себе «політичними онуками [колишнього канцлера ФРН від соціал-демократів] Віллі Брандта», прихильниками його «нової Східної політики» відносно Росії («Східна політика» Віллі Брандта була спрямована на пом’якшення напруженості між ФРН і СРСР та країнами Східної і Західної Європи в цілому). Багато в чому їхні політичні переконання та погляди щодо Москви сформовані комплексом провини за розв’язану фюрером Третього рейху війну проти Радянського Союзу, а також післявоєнним примиренням.

Штайнмайер і Габріель сподівалися, що і новий глава МЗС Хайко Маас (раніше він був міністром юстиції) продовжить їх політику зближення з Росією, однак поки цього не сталося. Швидше навпаки — Маас, не відчуває комплексу провини, відпускає досить жорсткі зауваження на адресу Москви, що обурює його однопартійців.

Він підкреслює, що не проти діалогу з Росією, однак не готовий йти на поступки: для нього важливіше права людини та дотримання принципів правової держави, з якими в Росії проблеми. Політик застосовує слово «ворожість» щодо Москви, а в інтерв’ю газеті Spiegel порівняв президента Росії Володимира Путіна, Дональда Трампа та Реджепа Тайіпа Ердогана з партією «Альтернатива для Німеччини», відомої своїми націоналістичними, авторитарними і ущемляють права жінок поглядами».

Друзі Путіна

Поки глава німецького МЗС критикує Москву, позитивні сигнали посилають їй інші політики. Наприклад, колишній прем’єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер, що займає зараз посаду глави МВС Німеччини. Незважаючи на охолодження відносин між Берліном і Москвою він прилітав з візитами в російську столицю для відновлення існуючих економічних зв’язків і налагодження нових. Політик спочатку був послідовним противником антиросійських санкцій, неодноразово наголошуючи, що обмеження на торгівлю з Росією завдають шкоди баварської економіці та сільському господарству.

У деяких сферах німці продовжують співпрацю з Росією, діючи в обхід санкцій. Одним з найгучніших скандалів стала справа з постачанням газових турбін Siemens в Крим. Турбіни спільне підприємство продавало Siemens та «Силових машин», де у німецької компанії було 65 відсотків акцій. Після того, як скандал просочився у ЗМІ, німці спробували відхреститися від події, стверджуючи, що поняття не мали про постачання на півострів. Щоб зберегти обличчя, Siemens довелося повернути поставлені турбіни. Співробітництво в обхід санкцій стали приховувати ще більш ретельно, але воно продовжується.

Прихильники перегляду санкційної політики Берліна щодо Москви знайшлися і в нинішньому складі бундестагу. З семи партій, що пройшли в німецький парламент за підсумками виборів 24 вересня минулого року, п’ять виступають за перегляд санкційної політики щодо Росії. Проти — лише ХДС разом з Меркель і «зелені».

Так, 38-річний голова Вільної демократичної партії (Вдп) Крістіан Лінднер закликав «заморозити» питання з визнанням Криму і співпрацювати з Росією там, де це можливо. Особливі відносини з Росією і у заступника голови ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Александера Гауланда. Відомий своїми провокаційними висловлюваннями політик неодноразово заявляв, що «Крим — споконвічно російська територія». При цьому він майже одразу заявив, що німці можуть пишатися подвигами своїх солдатів в обох світових війнах. Втім, в Росії тоді на це мало хто звернув увагу.

Ще одним адвокатом Росії в Німеччині називають Ліву партію (Die Linke). Її представники традиційно критикують німецьке уряд, капіталізм і західну політику. Лідер партії Сара Вагенкнехт послідовно виступає за перегляд антиросійської політики.

Не міг не спробувати налагодити стосунки між Москвою і Берліном «старий друг Росії», або, як його називають у Німеччині, «людина, який давно дружить з Путіним» — колишній канцлер країни Герхард Шредер. Як тільки він залишив крісло канцлера, йому у Росії запропонували нову роботу — у структурі, пов’язаній з «Газпромом». За це у себе на батьківщині він отримав глузливе прізвисько Газ-Герд. З вересня 2017 року він займає пост голови Ради директорів компанії ВАТ НК «Роснефть».

Західні ЗМІ не раз висміювали той факт, що зі Шредером у Путіна склалися більш теплі стосунки, ніж з Меркель. Приятельські стосунки між двома чоловіками в Німеччині прозвали «дружбою сауни», маючи на увазі не просто хороші політичні контакти, а особисту симпатію. Втім, між Путіним і нинішнім канцлером є взаєморозуміння, якого достатньо для підтримки діалогу: канцлер, народжена в НДР, знає російську, російський лідер володіє німецькою — в обох непогана база для плідного спілкування.

Я твою трубу шатал

Об’єднує глав двох держав і ставлення до російського газового проекту «Північний потік-2», який повинен зв’язати наші країни по дну Балтійського моря. Для багатьох європейських колег канцлера він став кісткою в горлі. Багатьом не подобається те, що Путін і Меркель часто телефонують, обговорюючи деталі проекту, і те, що дивіденди від нього отримає саме Німеччина, яка перетвориться в газовий центр Західної Європи.

На зустрічах з європейськими колегами канцлер невтомно пояснює, що трубопровід принесе користь усім країнам ЄС, однак не всі їй вірять. Так, Фінляндія погодилася на будівництво, а Данія, Польща, Литва, Латвія та Україна, в обхід яких буде пущена гілка, виступають проти. Київ, наляканий перспективою позбутися завантаження своєї газотранспортної системи, лякає Європу російським вторгненням після запуску газопроводу. США з подачі Польщі загрожують санкціями які беруть участь у проекті іноземним компаніям. Газета The Wall Street Journal дізналася, що американський лідер Дональд Трамп переконував Меркель відмовитися від підтримки проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2». В обмін на це він пропонував Євросоюзу нові домовленості по взаємній торгівлі.

В ЄС спробували переконати Берлін щодо «Північного потоку-2», використовуючи галас навколо отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаляи його дочки, але Меркель залишилася непохитною. Не помічена в особливих симпатіях до Росії, канцлер називає новий трубопровід «чисто економічним проектом».

Підготовка до початку його будівництва виходить на фінішну пряму, тому активне співробітництво в цій сфері продовжиться. Незважаючи на економічний успіх від запуску проекту, між Росією і Німеччиною залишаються серйозні політичні розбіжності. Навіть з урахуванням скасування санкцій в майбутньому, Москві й Берліні доведеться витратити чимало сил для відновлення втраченої довіри, вийти на той рівень, який існував до 2014 року.

Незважаючи на важку історію відносин наших країн у ХХ столітті, росіяни ще в січні 2014 року вважали Німеччину однією з найбільш доброзичливо налаштованих до Росії країн, від яких не варто очікувати небезпеки. У Німеччині були схожі показники.

В даний час лише 15 відсотків німців бачать в Росії прогнозованого і надійного партнера, ще 70 відсотків виступають за посилення санкцій щодо нашої країни. Німеччина готова слухати Росію, готова йти з нею на контакт, часом навіть закриваючи очі на трансатлантичну солідарність, але і Росії треба бути готовою до поступок і компромісів: наприклад, не вважати турботу про права людини і норми демократії порожнім базіканням, покликаним лише відвернути увагу від важливих економічних проблем.