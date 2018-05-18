Комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківської міськради уклала угоду з компанією «Богдан Моторс» на постачання 24 автобусів загальною вартістю 100,8 млн грн. Угоду підписали 14 травня, повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на систему ProZorro.

«Богдан Моторс» поставить місту автобуси «Богдан-А70132». Вартість одного — 4,2 мільйона гривень.

Автобуси привезуть до Івано-Франківська в два етапи: 12 машин поставлять до 31 серпня, ще 12 — до 21 грудня 2018 року. Гарантійний термін використання автобусів 24 місяці або 100 тисяч км пробігу.

До 31 травня місто має заплатити «Богдан Моторс» аванс — 20% від вартості закупівлі.

Інший учаснику аукціону, ТОВ «Мазтранссервіс», хотів за автобуси на півмільйона гривень більше.

Раніше «Електроавтотранс» вже купував у «Богдана» шість великих автобусів.

«Богдан Моторс» об’єднує виробничі активи одного з провідних українських автовиробників – корпорації «Богдан» (автобусно-тролейбусний завод у Луцьку і завод легкових авто в Черкасах). Компанією володіє бізнес-партнер президента України Петра Порошенко, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олег Гладковський (екс Свинарчук).

У першому кварталі поточного року корпорація «Богдан Моторс» отримала 40,9 млн грн чистого прибутку.