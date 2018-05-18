ЄРЕВАН, 18 травня — . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в ході зустрічі в п’ятницю з послом США в Єревані Річардом Міллзом висловив надію на взаємодію з американською стороною при реалізації реформ.

© Трамп заявив, що чекає від Пашиняна спільної роботи з розвитку демократії”Уряд Вірменії надає важливість взаємодії з американською стороною і можливого сприяння у передбачених реформах, спрямованих на розвиток демократії, боротьбу з корупцією, захист прав людини”, — наводить прес-служба кабміну слова Пашиняна.

Згідно прес-релізу, Міллз заявив, що США готові надати республіці сприяння в реалізації проголошених цілей розвитку демократії, захисту прав людини, прозорості та підзвітності влади, які покращують бізнес-середовище в Вірменії і зроблять її більш привабливою для американських інвестицій.

У Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента і лідера РПА Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламент обрав на цю посаду лідера опозиції Пашиняна.