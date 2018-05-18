МОСКВА, 18 травня — . Два пасажирські автобуси зіткнулися в Нью-Йорку, в результаті чого поранення отримали щонайменше 32 людини, повідомляє пожежна служба міста.

#FDNY members are on scene of a motor vehicle accident involving 2 buses in the Lincoln Tunnel. There are Currently 32 non-life-threatening injuries reported pic.twitter.com/5OmBZEeYcv — FDNY (@FDNY) 18 травня 2018 р.

“Пожежна охорона Нью-Йорка знаходиться на місці аварії за участю двох пасажирських автобусів біля Тунелю Лінкольна. На даний момент 32 людини отримали поранення, що не загрожують їх життя”, — повідомляє служба у Twitter.

ЗМІ повідомляють про 34 постраждалих.

ЗМІ повідомляють, що інцидент стався в п’ятницю на в’їзді в центральну секцію тунелю, в одному автобусі на момент зіткнення перебувало 25 пасажирів, в іншому – 37.

Поліція проводить розслідування аварії.