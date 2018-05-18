Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Нью-Йорку зіткнулися два автобуси, не менше 32 осіб поранено

18.05.2018

МОСКВА, 18 травня — . Два пасажирські автобуси зіткнулися в Нью-Йорку, в результаті чого поранення отримали щонайменше 32 людини, повідомляє пожежна служба міста.

“Пожежна охорона Нью-Йорка знаходиться на місці аварії за участю двох пасажирських автобусів біля Тунелю Лінкольна. На даний момент 32 людини отримали поранення, що не загрожують їх життя”, — повідомляє служба у Twitter.

ЗМІ повідомляють про 34 постраждалих.

ЗМІ повідомляють, що інцидент стався в п’ятницю на в’їзді в центральну секцію тунелю, в одному автобусі на момент зіткнення перебувало 25 пасажирів, в іншому – 37.

Поліція проводить розслідування аварії.

Читайте також:   Ізраїль призначив нового посла в Йорданії після піврічної перерви
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *