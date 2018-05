МОСКВА, 18 травня — . Два пасажирські автобуси зіткнулися в Нью-Йорку, в результаті чого поранення отримали щонайменше 32 людини, повідомляє пожежна служба міста.

#FDNY members are on scene of a motor vehicle accident involving 2 buses in the Lincoln Tunnel. There are Currently 32 non-life-threatening injuries reported pic.twitter.com/5OmBZEeYcv

— FDNY (@FDNY) 18 травня 2018 р.