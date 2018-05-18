ВАШИНГТОН, 18 травня — . Число загиблих в п’ятницю в результаті стрілянини в школі в місті Санта Фе в Техасі може скласти до десяти, повідомив шериф округу Харрс Ед Гонсалес. © AP Photo / KTRK-TV АВС13Несколько людей постраждали під час стрілянини у школі у Техасі

“Один підозрюваний знаходиться під вартою, друга людина, що представляє інтерес для слідства, затриманий і зараз його допитують. Підтверджені кілька загиблих, їх кількість може бути від восьми до десяти, включаючи учнів і працівників (школи)”, — сказав шериф журналістам.

За словами Гонсалеса, затримані, імовірно, є учнями школи. Інцидент стався в районі 07.30-08.00 за місцевим часом (15.30-16.00 мск).

За даними представника місцевої лікарні, зараз на лікуванні перебувають троє поранених, один з яких у критичному стані.