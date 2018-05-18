ВАШИНГТОН, 18 травня — . Влада США знаходяться в координації з місцевою владою у зв’язку зі стріляниною в школі в місті Санта Фе в Техасі, заявив президент США Дональд Трамп.

“Ми уважно стежимо за ситуацією, федеральні влади координуються з місцевими офіційними особами”, — сказав Трамп, виступаючи в Білому домі.

“Це занадто довго відбувається в нашій країні, дуже багато років, багато десятиліть”, — додав президент.

© AP Photo / KTRK-TV АВС13При стрілянину в техаському школі загинули вісім человекКак повідомив раніше місцевий телеканал АВС13 з посиланням на свої джерела, в результаті стрілянини в школі місті Санта Фе в Техасі в п’ятницю загинули щонайменше вісім осіб.

За інформацією телеканалу MSNBC, загинули дев’ять осіб.

Раніше стало відомо, що стріляв, імовірно, є учнем школи, і він вже затриманий поліцією.

За даними телеканалу, перед інцидентом в будівлі школи спрацювала пожежна сигналізація, учні вийшли з класів, після чого розпочалася стрілянина.

© AP Photo / The Courier-Journal, Arza BarnettВ американській школі сталася стрельбаВ свою чергу шериф місцевого округу Харріс Ед Гонсалес повідомив, що затриманих вже двоє, а в результаті інциденту постраждав поліцейський.

“Один під вартою, другий затриманий. Поранений поліцейський знаходиться на лікуванні, ступінь поранень невідома”, — написав шериф на своїй сторінці в Twitter.

Зі свого боку телеканал ABC13 повідомив, що поліція вже проводить обшук в будинку передбачуваного злочинця, куди також прибули вибухотехніки, підозрюючи, що в будинку може бути вибухівка.