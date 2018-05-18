Командування операції об’єднаних сил (ООС) повідомляє про поліпшення тактичного положення оборони українських військ на Горлівському напрямку

Військові заявили про взяття під свій контроль населеного пункту Південне, розташованого в околицях Горлівки, що на Донеччині.

Як повідомляє в четвер ООС на сторінці в соцмережі Facebook, в перших числах квітня противник активізувався у населеному пункті Південне (Чигири). Зокрема, сепаратисти з періодичністю два рази на тиждень прибували в Південне «з метою перевірки місцевого населення на лояльність до української влади і демонстраційного показу своєї присутності в ньому».

У відповідь на це штабу 24-ї ОМБр їм. короля Данила зі складу об’єднаних сил (у зоні відповідальності якого знаходиться н. п. Південне) на основі пропозицій начальника розвідки бригади і задуму командира батальйону розробив план по взяттю під свій контроль зазначеного населеного пункту.

«В 02:00 8 травня 2018 особовий склад розвідувальних підрозділів бригади приступив до виконання даного плану. Станом на 06:00 8 травня 2018 підрозділи бригади вийшли на східні окраїни н. п. Південне. Під час виконання I етапу (взяття н. п. Південне під свій контроль) втрат особового складу бригада не зазнала. Втрати противника становили: безповоротна — 1, санітарна – 1», — сказано в повідомленні ОНС в Facebook з посиланням на прес-службу 24-ї ОМБр їм.короля Данила.

За інформацією ОС, противник, починаючи з 8 травня, періодично обстрілює підрозділи 24-ї бригади, які знаходяться на вогневих позиціях, намагаючись витіснити їх з н. п. Південне.

Селище міського типу Південне до 2016 року іменувався Ленінське. Входить в Торецкий міська рада Донецької області України. В Донецькій області було ще три однойменних населених пункти, в тому числі села Ленінське в Амвросіївському районі, Ленінське в Старобешівському районі, Ленінське в Новоазовському районі. Населення смт Южне за даними на 2014 рік — 1588 осіб.

Фото: facebook.com/pressjfo.news