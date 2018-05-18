У п’ятницю, 18 травня, в Росії повинна з’явитися новий уряд. Вже зрозуміло, що воно буде значно повторювати попередній кабінет міністрів, корінних змін чекати не варто. З головним редактором «Эхо Москвы Олексієм Венедиктовим ми обговорили, що контури нового кабінету говорять про баланс інтересів кремлівських кланів і чим обернеться перетворення Росії в суперпрезидентську республіку.

— Ми з вами трішки в незручному положенні, тому що хочеться поговорити кадрові питання, пов’язані з урядом, але буквально завтра Медведєв повинен повністю уявити кабінет, і тепер вже чого гадати — залишилося почекати лічені години. Але якщо не про прізвища, то про деякі тенденції поговорити можемо. У цілому Володимир Путін говорить про ривку, але новий уряд здається не урядом ривка, а урядом застою. Змін не видно.

— Змін і не повинно бути видно, оскільки нових завдань, крім загальних, президентом не поставлено. Зрозуміло, що президент буде робити те ж, що у своїй попередній каденції. Під ті ж завдання нових людей не потрібно. Ми бачимо поява тільки однієї людини, який вважається ефективним. Я маю на увазі пана Акімова, який був першим заступником глави апарату уряду і повинен був очолити апарат (його готували на зміну р-ну Приходько). Але в результаті різного роду бюрократичних і интриганских історій приходить інша людина, а Акімов йде на цифрову економіку, зв’язок і комунікації. Виникає новий віце-прем’єр.

На цьому все. В іншому, за великим рахунком, персоналії міністрів значення не мають. Ми бачимо, що наша республіка стає суперпрезидентською, повноваження все більше юридично пересуваються до президента. Якщо замість Мединського буде Лединский або Шединский — мало що зміниться. Той чи інший міністр визначає стиль, але не визначає політику в обороні, міжнародних справах, економіці, ідеології, охороні здоров’я. Політику визначає президент.

— Стиль теж важливий, тональність важлива — люди звертають на це увагу.

— Я не великий любитель стежити за стилем.

— Чим пояснюється відмова Путіна звільняти навіть найбільш одіозних чиновників — наприклад Мутко?

— Слово «одіозний» ви і Путін розумієте по-різному. По-перше, з приводу Мутко: єдине обґрунтування, яке Медведєв зробив щодо віце-прем’єрів, стосувалося якраз Мутко. «Ми не прогинаємося під зовнішнім тиском». Ось вам і відповідь, чого ми будемо вигадувати? Зрозуміло, що збереження Мутко — це результат узгодження між Медведєвим і Путіним. Ми чуємо голос Путіна у фразі про зовнішній тиск.

— Тобто це просто демонстративний крок, зло Заходу?

— Та кому що вже демонструвати? Час, коли ми щось намагалися отримати від Заходу, минуло. Просто Путін вважає, що Мутко ефективний (і, до речі, деякі спостерігачі, наприклад Василь Уткін, з ним згодні).

— Путін вважає, що Мутко ефективний?!

— Так. По-друге, він свій. По-третє, зовнішній тиск. Я знаю, що голова Олімпійського комітету пан Бах ще рік тому говорив кому-то (вже не знаю, особисто Путіну чи ні), що якщо Мутко приберуть, то проблему Росії вирішать. Мутко, говорив Бах, токсичний, з ним можна спілкуватися. Його ще тоді можна було зробити віце-прем’єром по ЖКГ, і, можливо, на Олімпіаді був би наш прапор. Міг би поставити губернатором Санкт-Петербурга, Ленінградської області, ким завгодно. Але ні — ми не прогинаємося. Це таке ставлення до кадрів.

Крім того, ефективність передбачає виконання завдань. Ми ж не знаємо, яке завдання йому ставив президент. Це ж він визначає, чи не ви.

— Як це не знаємо? Задачі адже ставляться публічно: стратегії, плани, програми.

— Завдання — це, як каже сам Путін, лічені позиції. Те, що можна вимірювати в метрах, кілограмах і секундах. А не взагалі, не «прорив». Куди прорив?

— А куди? Як ви розумієте «прорив», про який говорить Путін?

— Я не розумію. Як її розуміє Путін — це до Пєскову. Ясно, що Путін розуміє економічні проблеми, проблеми санкцій. Я думаю, що його бачення прориву — це прорив ворожого оточення, яке склалося навколо Росії. І тут спасибі пану Трампу з його відмовою від ядерної угоди з Іраном — тут є прорив. Зараз ми знаходимо спільну мову з Меркель, з Макроном. Зняти якісь санкції — це буде прорив.

— Ви говорите, прізвища міністрів в уряді не важливі. А віце-прем’єрів?

— Дивлячись для кого. Прізвища віце-прем’єрів важливі для тих спостерігачів, кому цікавий баланс кланів в еліті. Для простих людей вони не важливі, їм все одно, хто займається регіони, — Козак або Мутко. Але для розуміння того, яким чином люди призначаються і знижуються, це важливо.

Представлена конструкція продемонструвала кілька речей. По-перше, ми побачили, що Дмитро Анатолійович Медведєв, наперекір буденним уявленням про те, що він лялька і маріонетка, володіє серйозним вагою. Йому вдалося, наскільки я знаю, заблокувати призначення нинішнього помічника президента з економіки Андрія Білоусова на посаду першого віце-прем’єра.

Адже, власне кажучи, у нас прем’єр — це віце-президент, а основну економічну політику веде перший віце-прем’єр. На ньому операційна робота. Дуже важливо, хто займає цю позицію, місце другої людини в уряді. У Андрія Білоусова інше бачення економіки, ніж у Медведєва. Він був готовий зайняти цей пост. Його апарат, як мені говорили, вже спакував речі для переїзду в Білий дім. Однак Дмитру Анатолійовичу вдалося зупинити це призначення, не дати Білоусов стати «другим прем’єром». Замість нього був призначений Антон Силуанов, у якого і так вистачає роботи в Мінфіні. Він отримав додаткові можливості.

— Але Силуанов вважається людиною Кудріна, з яким у Медведєва відносини теж так собі.

— Немає ніякого «клану Кудріна». Медведєву було важливо, щоб поруч з ним не було людини, який володіє важким політичним ресурсом. Силуанов — по суті, фінансовий інспектор.

Друге доказ сили Медведєва — призначення віце-прем’єра — глави апарату уряду. Сергій Приходько йшов, і на його місце повинен був прийти Максим Акімов. Однак Медведєву вдалося повернути Костянтина Чуйченко. Чуйченко — його однокурсник, він всюди слідує за Медведєвим. Коли Медведєв став головою ради директорів «Газпрому», він забрав Чуйченко з Петербурга і призначив його головою юридичного департаменту «Газпрому». А коли Медведєв став президентом, Чуйченко очолив контрольне управління.

Отже, Медведєв на одну ключову посаду не допустив чужинця, а на іншу поставив свого. Так що яким би карикатурним не виглядав пан Медведєв, ставитись до нього треба серйозно. У нього є два важливі якості, яких немає ні в кого: терплячість й обережність. Ці якості спрацювали. І Путін йому довіряє.

— Але Дворковича Медведєв не втримав.

— Питання, чи хотів він його утримати? Останнім часом ми бачили, що Володимир Володимирович давав доручення Дворковичу прямо, повз Медведєва. Наприклад, призначив головою оргкомітету ЧС-2018, знявши Мутко. А хотів Медведєв утримати Дворковича? А навіщо?

— Історія з Магомедовыми вплинула на долю Дворковича?

— Звичайно. Путін приймає рішення по загальній картині. На долю Рогозіна, наприклад, позначилися скандали, які набридли. У Мутко теж скандали, але Мутко свій, а Рогозін чужий. Втім, і він, може, ще отримає хороше призначення в який-небудь холдинг.

— Роскосмос ж йому обіцяють?

— Я не знаю. Яка різниця, Роскосмос або холдинг, який він хотів зібрати з «Авісма», Уралвагонзаводу, ось це все?

— Космос помітніше, люди дивляться. Ракети падають, супутники не долітають.

— Ну, це як продати. У Уралвагонзаводу теж провали помітні. Залежить від кількості доброзичливців. Коли танк «Армата» заглох на Червоній площі, це крутіше супутників.

— А що стосується інших віце-прем’єрів?

— Можна сказати, що клан Ігоря Івановича Сечіна не посилився. Але і клан його конкурента Сергія Вікторовича Чемезова теж не посилився. Всі чекали призначення Мантурова віце-прем’єром по промисловості або навіть першим віце-прем’єром, але цього не сталося. Не пройшло.

— Але Юрій Борисов, який замінить Рогозіна, — людина Чемезова.

— І Борисов, і Рогозін… Але не безпосередньо. Мантуров — безпосередньо його людина, дофін, спадкоємець.

Тобто посилення не відбулося ні у Сечіна, ні в Чемезова. Це поки, судячи з віце-прем’єрам. Треба ще буде подивитися на прізвища міністрів.

Дуже важливо, що Трутнєв єдиний з повпредів зберіг посаду віце-прем’єра. Трутнєв, як і Кудрін, — особистий резерв Верховного Головнокомандувача.

Далі — Голікова. Голікова не належить ні до якого клану, вона належить клану Путіна. Вона зробила потужний ривок наверх — вся соціалка її. Це говорить про те, що Путін віддає перевагу внеклановых людей. Соціальна ситуація з урахуванням санкцій може погіршуватися. Медведєв вже сказав про підвищення пенсійного віку. А Голікова противник підняття пенсійного віку. Путін створює баланс. Для тих, хто за цим дивиться, стає багато чого зрозуміло.

— І Кудрін на чолі Рахункової палати.

— У Кудріна було кілька опцій. Медведєв його в уряд не захотів, пропозиції не було зроблено. Реально обговорювалося питання про те, що він стане першим заступником голови адміністрації, третім першим заступником Вайно (крім Кирієнко і Громова), буде займатися стратегічним плануванням, як Стівен Бэннон займався у Трампа. Але це могло статися, якби Білоусов пішов в уряд. Білоусов не пішов, і що Кудріну там робити?

Рахункова палата — це відмінна майданчик для Кудріна. Це «економічна прокуратура». Ти стаєш генеральним прокурором по економіці. Ти контролюєш всі витрати, кожен рубль будь-якого бюджету. Це хороша стартова позиція. Це випадок, коли людина красить місце.

Зверніть увагу, Голікова [на посаді голови СП] зустрічалася з Путіним кожен четвер. Хто ще, крім голови уряду, так часто зустрічається з президентом? Це важливо. Ну, може бути, Радбез. Так що Кудрін цілком може в Рахунковій палаті набрати вагу, відсидітися на цьому майданчику до наступного ривка. Ми ще молоді, у нас все попереду.

— Раз центр влада все більше зміщується в бік президента, варто чекати змін у його адміністрації?

— Не думаю. Політика визначається тим же самим шефом. Антон Вайно, Сергій Кирієнко, Олексій Громов — це головні гравці в АП. Всі інші, керівники департаментів, скажімо, — яка різниця? Це люди, які виконують, а не визначають.

— Але знову ж тональність роботи. Ось історія з Яриным…

— Ярин — це хто? Ви вважаєте, що він вів самостійну політику?

— Ні, звичайно, але це стиль роботи.

— Ну, здадуть. Тональність не хвилює, хвилюють результати, ефективність.

— А що з повпредами?

— По-перше, інститут зберігається. Є найважливіший повпред — Трутнєв, єдиний віце-прем’єр. Десятий віце-прем’єр — або перший. Я взагалі думав, що він може йти на першого заступника, але, значить, у резерві.

Посаду повпреда така, що можна працювати, а можна не орати…

— За Уралу ми бачимо, що можна не орати.

— А у Поволжжі ми бачимо, що можна орати без кінця. Це точно залежить від людини. Михайло Бабич — дуже активний. Олексій Гордєєв — теж дуже активний, і дуже радий, що він пішов в уряд.

— Сьогодні, виступаючи перед студентами УрФУ, ви сказали, що готові посперечатися, що Ігор Холманскіх не збереже посаду.

— Зараз, коли при Кирієнко ефективність вимірюється цифрами, люди типу Холманскіх, які могли «не орати», не пройдуть. Я сказав, що готовий посперечатися на рубль, що Ігор Холманскіх не залишиться. Але всього на гривню — невелика ціна помилки. Якщо нікого іншого не знайдуть — залишиться.

— Навіщо взагалі потрібні повпредства? 18 років вже не можемо зрозуміти.

— Хороше питання. До Сергія Владиленовичу (Кирієнко), будь ласка. І до Володимира Володимировича. Думаю, це якась родова травма.

— По силовикам теж не чекаєте змін?

— Силову складову уряду визначає президент РФ. Зміна силовиків буде означати не зміну політики, а лише зміну конкретного кадру: на пенсію, в повпреди, послом.

— Ну, можуть бути і структурні зміни — об’єднання СК і прокуратури.

— Ось це єдине, мабуть. Але, знову ж таки, я не бачу особливої різниці для населення.

— Здали Кримський міст. Чи означає це, що Крим назавжди наш?

— По-перше, в нашому світі все не назавжди. По-друге, це буде вічна заноза, яка буде отруювати наші стосунки з Україною і Європою. Ось до нас приїжджає прем’єр-міністр Японії Абе, який знову буде говорити про Курилах, про мирний договір. У нас з Японією війна не закінчена, світу немає, хоча 73 роки вже минуло. У разі Курив Путін визнає проблему і шукає її рішення. Перший крок — визнати, що з Кримом є проблема, проблема для всіх: для Росії, України, Європи, населення Криму. Путін ніколи не буде визнавати цю проблему, для нього питання закрито.

— Значить, тільки при наступному президентові.

— Ну так. А питання мосту — це другорядне.

— Цікава історія з тим, як Держдума спробувала викотити нові контрсанкции, але її сильно осмикнули. Втрутився бізнес, зашуміли громадські організації. І вони все одно прийняли закон, але сильно його поміняли.

— Ви смієтеся? Який бізнес, якісь громадські організації. Тиск адміністрації президента. Негативний висновок головного правового управління адміністрації президента — це найголовніше.

— Чому Дума і АП тут увійшли в суперечність?

— Державна дума на чолі з Володіним намагається повернути собі суб’єктність. Керівництво Думи і Ради Федерації прекрасно знає, що, якщо забігти за червону лінію, — пожурять, але не більше. А от не добігти до червоної лінії — покарають. Краще перебігти. Для цього треба знайти свою суб’єктність. Вони — законодавці моди, яку президент потім за допомогою ножиць або ще чого-небудь може підправити.

— І Володін знайшов свою суб’єктність?

— Ні, але це все в русі. Володін намагається зайняти мракобесно-реакційний фланг путінської бюрократії. Як повернути собі суб’єктність? Стати лідером якогось значного руху. Тому — Поклонська, Толстой, Мілонов. Все у нього під крильцем. При цьому сам Володін, звичайно, думає по-іншому, він людина іншої культури. Але щоб в Політбюро мати вагу (а сама по собі Дума — це ще не вага), потрібно представляти якусь ідеологію.

— 5 травня пройшли чергові акції протесту. На ваш погляд, було щось нове в реакції на них влади?

— Ми рухаємося в бік повної керованості, суперпрезидентською республіки. Все, що не управляється, має управлятися. Решта — це втрати по ходу. Так що далі буде жорсткіше. І це не пов’язано тільки з 5 травня, це пов’язано з тим, що ми оточені ворогами, єдині перед лицем зовнішньої загрози. Хто не єдиний — той ворог.

— Які це закладає ризики для країни?

— Росія — федерація, і це суперечить ідеї суперпрезидентською республіки. Існує реальна криза в розумінні розвитку країни. Подивіться на Поволжі, на історію з навчанням мовам за останній рік. Лояльні керівники республік зіткнулися з особистим рішенням Путіна. Президенти намагалися йому пояснити, що так робити не можна, але не змогли. Підживили націоналістів.

Або федерація, або суперпрезидентська республіка.

— Який вихід може знайти це протиріччя?

— Президент вважає, що суперпрезидентська республіка — це ефективне управління.

— Думаєте, нам загрожує конституційна реформа?

— Чому ж загрожує? Навпаки, це щастя, двіжуха, не смерть. В моєму розумінні, Володимир Володимирович не залишить владу після 2024 року. Звичайно, я можу помилятися. Але якщо я правий, то це означає, що або в рамках нинішньої Конституції буде знайдено якесь рішення, чи буде коригування, яка наділить владою неважливо який пост, але на ньому буде Володимир Володимирович. Питання не в реформі, а в тому, що Путін не йде. А спосіб його залишити знайдеться: юристи працюють.

— Як вам здається, якій Путін сьогодні бачить свою місію?

— Його місія — повернення Росії в клуб великих держав. Він хоче повернути країні ту позицію, яка була у СРСР до його розпаду. А все інше — це способи досягнення цієї мети.

— З точки зору історії вам ця місія здається здійсненним?

— Звичайно, ні. Путін бачить застарілу модель світу, ялтинсько-потсдамську, де світ був поділений між великими державами за підсумками Другої світової війни. Але за 75 років світ зовсім змінився. Головним стало не територіальний контроль, а інший, в тому числі інтелектуальний. А президент хоче саме територіального контролю. Він вважає, що сила країни — в контролі над певною територією. Це може бути лише частково правдою, але і він, і навколишні його однолітки (Патрушев наприклад), так вважають. Тому вся наша політика виглядає так: «дружимо з Францією проти Німеччини», «дружимо з усіма проти Британії», «дружимо з Британією проти Іраку». Він бачить, що великі держави хочуть розділити Сирію, і хоче брати участь у розділі Сирії або зберегти її під контролем Росії.

— Така картинка з підручника історії.

— Тому що ми з ним люди ХХ століття.

— І він любить історію.

— Він багато читає цю тему. І він хоче через нарощування територіального контролю відновити велику країну. А не виходить, тому що світ влаштований інакше.

— Його картина світу цілком співзвучна бачення більшості росіян.

— Так. Але якщо б телевізор працював по-іншому, картина світу у людей була б іншою.

— Слухайте, адже є хоч якісь підстави для оптимізму в найближчі шість років? Ось — новий «травневий указ», адже обіцяні якісь позитивні зміни.

— Ви смієтеся? Коли Путін шість років тому обирався, в його програмі не було ні Криму, ні Сирії, ні Донбасу, ні санкцій, ні боротьби з інтернетом. Все це ми отримали в середині строку. Так що всі слова в «травневій указі» правильні… Але це не збудеться.