КАРАКАС, 18 травня – , Дмитро Знаменський. Росія вважає незаконними санкції, введені проти Венесуели, заявив в п’ятницю посол РФ в Каракасі Володимир Заемский. © AP Photo / Fernando LlanoВенесуэла засудила вихід США з іранської угоди

“Будь-які санкції ми оцінюємо принциповим чином і вважаємо, що екстериторіальне застосування своїх законів за кордоном незаконно. Тому те, що США вводять санкції відносно Росії або Венесуели, — це все речі незаконні”, — сказав Заемский.

За його словами, у міжнародному праві є тільки одне єдине законне вживання санкцій — тих, які затверджені РБ ООН.

Міністерство фінансів США на початку січня ввів санкції відносно трьох високопоставлених представників влади і одного колишнього чиновника з Венесуели. Раніше, в кінці 2017 року, США розширили список санкцій за Венесуелі, включивши в нього дев’ять фізичних осіб, у тому числі високопоставлених чиновників. До цього президент США ввела нові санкції проти Венесуели на тлі протестів у цій країні. На початку травня США розширили санкції проти Венесуели, додавши в санкційний список трьох осіб та 20 компаній за причетність до наркотрафіку.