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Російське посольство на Кубі з’ясовує обставини аварії літака

18.05.2018

МОСКВА, 18 травня — . Посольство Росії на Кубі знаходиться в постійному контакті з владою країни, з’ясовує, чи могли перебувати росіяни на борту зазнав аварії Boeing, повідомила перший секретар дипмісії Надія Сергієва.На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018© AFP 2018 / Adalberto RoqueНа Кубі розбився пасажирський літак

Літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion, на борту якого знаходилося приблизно сто пасажирів, розбився в п’ятницю на Кубі. За даними ЗМІ, літак летів з Гавани в Ольгин. Він впав через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Гавани.

“Поки ніяких подробиць немає. Дипломати перебувають у постійному контакті з кубинськими компетентними органами, з’ясовують обставини події — були на борту російські громадяни”, — сказала Сергієва.

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