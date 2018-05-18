Запуск Північного потоку-2 не означає зупинку транзиту газу через Україну.

Про це сказав президент РФ Володимир Путін після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Сочі.

За словами Путіна, на переговорах обговорювалися інфраструктурні проекти, зокрема ” Північний потік-2. «Ми завжди ставилися до цього проекту виключно як до економічного, як до проекту, яким займалися господарюючі суб’єкти, і завжди виводили це за рамки будь-яких політичних процесів», — запевнив Путін.

«Хотів би сказати, що після запуску “Північного потоку” -2 не передбачається припинення транзиту російського газу через Україну, про що ми сьогодні говорили з пані федеральним канцлером. Вона задавалася цим питанням», — підкреслив він.

Путін заявив, що поставки будуть продовжені, якщо вони виявляться економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності».

Нагадаємо, раніше в Держдепі заявили, що США намагаються не допустити реалізацію проекту Північний потік-2 і не виключають введення санкцій проти Nord Stream 2.

Брюссель і Берлін обіцяють гарантувати транзит газу через Україну навіть після будівництва Північного потоку-2.

Як повідомлялося, в Німеччині почалася підготовка до будівництва Північного потоку-2.

Північний потік-2 — проект газопроводу з Росії до Німеччини в обхід України через Балтійське море. Реалізацією проекту займається компанія Nord Stream 2, 51% акцій якої належить “Газпрому”. Проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. Новий трубопровід планується побудувати поруч з існуючим Північним потоком.