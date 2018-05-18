МОСКВА, 18 травня — . Після виходу США з угоди по Ірану для вирішення ситуації навколо КНДР потрібно створити безпрецедентний механізм взаємних гарантій безпеки, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

© AP Photo / Evan VucciТрамп назвав умову для “лівійського сценарію” в Північній КорееПо словами міністра, практичні аспекти вирішення проблем Корейського півострова, в тому числі його денуклеаризації “повинні узгоджуватися в ході багатосторонніх консультацій з питань миру і стабільності в Північно-Східній Азії”.

“Ясно, що ядерну проблему півострова не вийде вирішити у відриві від інших викликів регіональної безпеки або на шкоду інтересам будь-якої із сторін. Досвід минулих років і історія допущених помилок наочно це підтверджують. Крім того, у світлі нинішньої ситуації навколо СВПД необхідно буде розробити безпрецедентний механізм взаємних гарантій, а зробити це можна лише спільними зусиллями всіх держав регіону”, — сказав Лавров в інтерв’ю аргентинській газеті “Кларін”.