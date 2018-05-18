МОСКВА, 18 травня — . Москва сподівається, що рішення президента США Дональда Трампа вийти з Спільного всеосяжного плану дій по Ірану не пов’язане з планами США напасти на Тегеран або змінити режим, заявив в п’ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийКак ЄС з санкціями боровся: блокуючий закон застосують заради СВПД”Зараз важко судити, як будуть розвиватися події. Хотілося б сподіватися, що вихід США з угоди не пов’язаний з планами напасти на Тегеран або змінити режим. Тим не менш, вже зараз очевидно, що прийняте рішення завдає серйозної шкоди глобальної та регіональної безпеки і стабільності”, — сказав Лавров аргентинській газеті “Кларін”.

Міністр підкреслив, що в Москві розчаровані рішенням Трампа про односторонній вихід із Спільного всеосяжного плану дій щодо Ірану і про відновлення антиіранських санкцій.

“Такий крок – суттєве порушення як СВПД, так і резолюції Ради Безпеки ООН 2231 від 2015 року, яка його схвалила. Вашингтон вкотре діє всупереч думці більшості держав світу, виключно у власних вузькокорисливих інтересах, грубо порушуючи норми міжнародного права”, — заявив Лавров.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийЗаварил кашу