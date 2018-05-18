ВАШИНГТОН, 18 травня — , Олексій Богдановський. Росіянин Вадим Микерин, засуджений за “відкати” на уранових угодах, депортований в п’ятницю із США в Росію після відбуття покарання, повідомила представник иммиграционно-митної поліції США (ICE) Джюстин Уилэн.

© Fotolia / sebraВ США звільнили засудженого за “відкати” на уранових угодах росіянина”Вісімнадцятого травня офіцери по депортації иммиграционно-митної поліції США у Вашингтоні, округ Колумбія, видворили засудженого злочинця Вадима Мікеріна, громадянина Росії, в його країну”, — повідомила Уилэн.

За її словами, Микерин востаннє прибув в США законним шляхом 16 серпня 2014 року. Він був заарештований у жовтні того ж року і в грудні 2015 засуджений на чотири роки в’язниці, що означало депортацію після вироку.

Микерин був звільнений 24 квітня з федеральної в’язниці і негайно переведений в імміграційну в’язницю для депортації.

Микерин був засуджений за звинуваченням у хабарі при роздачі контрактів на переробку російського збройового урану, який надходив у США за програмою “мегатонни в мегавати” (ВЗУ) і використовувався як сировина для американських АЕС. Колишній глава афілійованої з Росатомом американської структури визнав себе винним у змові з метою відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.

Микерин очолював корпорацію TENAM — американську “дочку” компанії “Техснабекспорт” (торгова марка TENEX), афілійованої з Росатомом. Мікеріна звинувачували в тому, що він отримав 1,7 мільйона доларів у вигляді “відкатів” на надання контрактів на вивезення та переробку російського збройового урану на суму 33 мільйони доларів.

Микерин був заарештований у жовтні 2014 року. З урахуванням того, що проведений в попередньому ув’язненні термін був йому зараховано в рахунок тюремного терміну, він вийшов на волю на кілька місяців раніше завершення 4-річного терміну.