МОСКВА, 18 травня — . Тегеран і “п’ятірка” міжнародних посередників зберігають прихильність Спільному всеосяжного плану дій (СВПД), це породжує обережний оптимізм, що угоду вдасться врятувати, заявив в п’ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров. © AFP 2018 / Carlos ВаггіаЛавров заявив про тиск США на учасників ядерної угоди з Іраном

“Вважаємо принципово важливим, що Іран не пішов на загострення, а продовжує неухильно виконувати свої зобов’язання перед міжнародним співтовариством. Це ще раз було підтверджено з боку МАГАТЕ. Зберігають прихильність угоді і залишилися її учасники, включаючи Росію”, — заявив Лавров в інтерв’ю аргентинській газеті “Кларін”.

“Все це породжує обережний оптимізм, що СВПД вдасться врятувати. Значить, залишаються шанси на те, що досягнуте величезним багаторічною працею переговорне рішення гострої міжнародної проблеми не виявиться остаточно перекресленим. Відкриті до взаємодії в інтересах СВПД, націлені на розвиток взаємовигідної співпраці з Тегераном”, — підкреслив глава МЗС РФ.