Під час останнього раунду переговорів Македонії з Грецією було запропоновано нову назву країни



За даними видання, нова назва має використовуватися на міжнародному рівні, на чому наполягає Греція.

Хоча до цих пір в якості основного варіанту згадувалося назва Республіка Верхня Македонія, співрозмовники видання стверджують, що в ході останнього раунду переговорів було висунуто пропозицію Республіка Илинденьска Македонія.

Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заев заявив у Софії, що він і його грецький колега Алексіс Ціпрас обговорили назва, яке було б прийнятним для обох сторін, і очікує, що рішення буде знайдено до червня перед самітом лідерів ЄС.

“Ми говорили про кількох варіантах, і один з них прийнятний для обох сторін”, – сказав Заев, не уточнюючи конкретний варіант.

Спір про назву триває з 1991 року – часу здобуття незалежності Македонією, яка до того носила назву Соціалістична республіка Македонія, що не викликало опору з боку Греції. Після 1991 року Греція вважає, що назва держави є узурпацією назви її історичної провінції.