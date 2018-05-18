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У Польщі за розпалювання польсько-української ворожнечі затримали громадянку Росії

18.05.2018

В Польше за разжигание польско-украинской вражды задержали гражданку России

У Польщі затримали громадянку Росії, яка брала участь у гібридних діях проти країни і розпалювала польсько-українську ворожнечу.

Про це розповів представник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, передає Радіо Польща.

Операцію із затримання громадянки Росії Катерини Ц. провели співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Жінку, а також ще чотирьох затриманих звинуватили в підриві польської точки зору на історичну політику і спроби консолідації проросійських груп у Польщі навколо цього питання.

Затриманих іноземців скоро вишлють із країни. В’їзд у Польщу для них закритий.

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