МОСКВА, 18 травня — . Розмова російських пранкерів Володимира Кузнєцова (Вован) і Олексія Столярова (Лексус) з американським журналістом Томом Роганом, який закликав розбомбити Кримський міст, тривав близько 14 хвилин, вони спілкувалися з ним від імені міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, Кузнєцов розповів .

© РИА Новини / Олексій МальгавкоПредложивший розбомбити Кримський міст журналіст уточнив свої словаВ американської інтернет-газеті Washington Examiner 15 травня з’явилася колонка Тома Рогана, в якій автор запропонував Україні розбомбити Кримський міст. СК РФ порушив кримінальні справи проти журналіста і редактора таблоїду. У діях журналіста угледіли ознаки публічних закликів до терористичної діяльності в Росії, а редактора — ознаки розповсюдження матеріалів та інформації, спрямованих на формування ідеології тероризму, уявлень про допустимість терористичних актів.

“Ми зателефонували журналісту Томасу Рогану, який нещодавно заявив про те, що Кримський міст Україна повинна розбомбити. Ми вирішили зателефонувати цього персонажу, щоб дізнатися, чи він розумі, від імені міністра закордонних справ України Павла Клімкіна… Ми спілкувалися англійською мовою всього 14 хвилин, висловлювали йому подяку, говорили, що Україна підтримує. Кумедний момент — він включив гучний зв’язок на робочому телефоні, і його колеги зібралися навколо, веселилися. Я так розумію, він похвалився тим, що йому буде дзвонити міністр”, — сказав Кузнєцов.

Він уточнив, що вони зв’язалися з журналістом по електронній пошті, назвавшись помічником Павла Клімкіна, і отримали відповідь через 20 хвилин. За словами Кузнєцова, пранкери поставили журналісту питання з приводу його матеріалу, а також розповіли про затримання на Україні керівника порталу Україна Кирила Вишинського.

© РИА Новини / Віталій ТимкивВ Криму вимагали суворого покарання за заклики бомбити міст”Роган хотів зустрітися особисто з міністром Климкиным і сказав, що дуже б хотів випити з ним пива. Ми традиційно обіцяли йому особливу відзнаку президента України Петра) Порошенко”, — сказав Кузнєцов.

Він звернув увагу на реакцію самого міністра Клімкіна, який у своїх соціальних мережах написав про те, що ніколи не спілкувався з цим представником преси.

В аудіозапису розмови, яка знаходиться в розпорядженні , на питання панкеров, який об’єкт може стати наступним, Роган називає якісь артилерійські платформи.

“Ймовірно, ви знаєте це краще за мене. Але я б припустив, що це артилерійські платформи на південно-сході”, — сказав Роган.

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