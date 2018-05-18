МОСКВА, 18 травня — . Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вдячний Аргентині за протидію героїзації нацизму.

© РИА Новини / Катерина ЛызловаЛавров розповів про спроби Заходу створити в ЗМІ негативний образ Росії”Окрема вдячність аргентинським партнерам – за спільну роботу з протидії героїзації нацизму”, — заявив Лавров в інтерв’ю аргентинській газеті “Кларін” перед візитом до Аргентини для участі у зустрічі міністрів G20.

Він також зазначив, що програма візиту передбачає відкриття документальної виставки в Національному конгресі Аргентини “Голокост: знищення, звільнення, порятунок” про подвиг радянських солдатів, які врятували життя тисяч в’язнів концтаборів.

“Відрадно, що пам’ять про це дбайливо зберігають на аргентинській землі”, — додав міністр.