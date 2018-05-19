У Польщі екстрено сів літак



У Варшаві в п’ятницю, 18 травня, здійснив аварійну посадку літак, що прямував із Стокгольма в один з міст Туреччини. Причиною посадки стало те, що на борту літака помер 58-річний пасажир.

“На борту літака була зроблена спроба реанімації, але 58-річного іноземця врятувати не вдалося. Тому літак був змушений приземлитися у Варшаві”, – розповів представник відділу поліції у варшавському аеропорту Шопена Маріуш Ткач.

Він додав, що поки причина смерті чоловіка невідома. Що стосується решти пасажирів літака, то вони чекають у Варшаві наступного рейсу в Туреччину.