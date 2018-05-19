В катастрофі Boeing 737 вижили, щонайменше, три людини.



Зокрема, агентство посилається на неназваного офіцера, який повідомив журналістам, що в катастрофі виявилися тільки троє вижили, які знаходяться в критичному стані.

Про вижили повідомляє і кубинська щоденна газета Granma.

За її даними, в катастрофі також вижили троє, вони госпіталізовані в критичному стані

Відзначено, що літак Boeing 737, що виконував рейс Cubana de Aviacion за маршрутом Гавана – Ольгин (місто на сході острова). Лайнер був орендований у мексиканської авіакомпанії Damojh. Рейс виконувався іноземним екіпажем. На борту були 104 пасажири і дев’ять членів екіпажу. Лайнер впав незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту імені Хосе Марті.

На місці надзвичайної події працюють пожежники, рятувальники і медики. На місце катастрофи також прибув глава Куби Мігель Діас-Кориця.