В Житомирській області правоохоронці затримали лейтенанта поліції, інспектора роти №1 управління патрульної поліції області при отриманні хабара в розмірі 4 тис. гривень.
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.
Гроші патрульний поліцейський вимагав протягом чотирьох днів у водія, якого він зловив п’яним за кермом, за не складання відносно порушника адмінпротоколи за ст 130 Купап.
Після переведення зазначеної суми хабара на вказану поліцейським картковий рахунок, його затримали правоохоронці.
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