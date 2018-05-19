В Житомирській області правоохоронці затримали лейтенанта поліції, інспектора роти №1 управління патрульної поліції області при отриманні хабара в розмірі 4 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

Гроші патрульний поліцейський вимагав протягом чотирьох днів у водія, якого він зловив п’яним за кермом, за не складання відносно порушника адмінпротоколи за ст 130 Купап.

Після переведення зазначеної суми хабара на вказану поліцейським картковий рахунок, його затримали правоохоронці.