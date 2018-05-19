ВАШИНГТОН, 18 травня — . В результаті стрілянини в середній школі в місті Санта Фе в Техасі загинули десять людей і ще десять отримали поранення, повідомив губернатор штату Грег Еббот. © AP Photo / KTRK-TV АВС13В Техасі затримали підозрюваного у стрілянині в школі

“З важким серцем я підтверджую, що на даний момент загинули десять людей і ще десятеро поранені”, — заявив губернатор на прес-конференції, яку транслюють американські телеканали.

Раніше поліція повідомила, що нападник був затриманий. За даними ЗМІ, це 17-річний Дімітріос Пагуртзис.

© AP Photo / KTRK-TV АВС13Власти США стежать за ситуацією в школі в ТехасеТакже губернатор повідомив, що в будинку і в машині затриманого виявили вибухові пристрої і коктейлі Молотова.

“Він також хотів покінчити з собою після стрілянини, але йому не вистачило духу”, — сказав Еббот.

Мотиви злочинця поки невідомі.

Губернатор також повідомив, що для скоєння злочину молодик використовував пістолет і револьвер 38 калібру, які він взяв у свого батька. Зброю було раніше придбаний легально.