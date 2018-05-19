ВАШИНГТОН, 18 травня — . США вивчають інформацію про аварію літака Boeing-737 на Кубі і з’ясовують, чи були на борту американські громадяни, повідомили в прес-службі держдепартаменту.

“США продовжують збирати інформацію про аварію літака на Кубі, намагаючись встановити, чи були громадяни США на борту”, — сказав представник відомства.

За даними порталу Cubadebate, Boeing 737-200 був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh і пилотировался іноземним екіпажем.

З’явилося відео з місця аварії літака на КубеСамолет виконував рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (схід острова). Після злету лайнер впав на сільськогосподарські поля в районі між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас, поблизу першого терміналу аеропорту. На борту було 104 пасажири і екіпаж.

Інцидент стався в 12.08 за місцевим часом в п’ятницю. За даними видання Granma, трьох пасажирів потерпілого катастрофу літака вдалося вижити, пізніше один з них помер у лікарні.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

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